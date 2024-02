Puede que en Ourense sea conocido (o al menos, algo más) el argumentario de Democracia Ourensana. Liderada desde sus inicios por Gonzalo Pérez Jácome, actual alcalde de la ciudad, esta formación decidió este año presentarse a las elecciones gallegas para llegar a la Xunta, por primera vez en su historia, con el fin de dar voz a la ciudad desde el propio Parlamento. A mediados de diciembre, el propio Jácome anunció su decisión, asegurando que a Ourense no le quedaban más opciones. "Ourense es la ciudad y provincia Cenicienta de Galicia y España. Si queremos revertir esta situación y que los Presupuestos empiecen a hacer inversiones en Ourense, la única forma de que sobreviva es que un partido de la provincia represente a Ourense en Santiago. Por eso nos presentamos", aseguraba entonces.

Ya en aquel momento también anunció al que sería su candidato: su 'número dos' en el Ayuntamiento ourensano, Armando Ojea. Y para estas elecciones, igual que para las municipales, Democracia Ourensana lo tiene claro: pactaría con el diablo. En las penúltimas municipales, para las que Jácome hizo campaña prometiendo expulsar al PP de la Diputación, acabó pactando con los populares para que éstos la mantuvieran, a cambio de quedarse ellos al frente del Ayuntamiento. Cuatro años después, Ourense decidió no solo mantenerlo en el consistorio, sino que lo hizo dándole más concejales.

Sin embargo, ahora que se presenta para la Xunta, muchos pueden estar preguntándose de qué va exactamente este partido, cuyo líder ha estado más centrado en la polémica que en la política. Precisamente cuando anunció la candidatura de Democracia Ourensana para la Xunta, a Jácome lo llegaron a comparar con el actual presidente de Argentina, Javier Milei, a lo que él contestó: "En Democracia Ourensana somos microliberales. Milei llega tarde en el liberalismo total".

"Ni de derechas ni de izquierdas"

En su fundación, en 2001, Democracia Ourensana se presentó como un partido que no es "de derechas ni de izquierdas, sino de Ourense". "Si desear que haya justicia y oportunidades para todos es ser de izquierdas, bien, entonces nosotros somos de izquierdas porque ¿quién no quiere eso? Si desear que podamos elegir más libremente en qué gastar buena parte de nuestro dinero es ser de derechas, entonces somos de derechas ¿acaso que cada uno elija si quiere pagar o no el cine u otro espectáculo no es lo más democrático?", explican desde su propia página web.

Lo cierto es que aunque tenga puntos regionalistas y localistas, con la defensa de la ciudad y la provincia por delante, también se podría englobar a Democracia Ourensana en una especie de partido 'atrapalotodo' con tintes populistas. No temen pactar con ningún bando, nunca lo han temido. Pero también es una formación tremendamente personalista, basada en la presonalidad de su líder, Pérez Jácome. Tanto es así que al candidato a la Xunta lo presentaron como el álter ego de Jácome.

El único partido independiente que gobierna una capital de provincia

En una entrevista en Al Rojo Vivo en la última semana de campaña electoral, Jácome (que no Ojea) definió como "absolutamente histórica" la situación a la que podría llegar su partido —el último barómetro del CIS le daba opciones a entrar en el Parlamento— si acabara convirtiéndose en la llave de la gobernabilidad en la Xunta. Su objetivo, en este caso, sería "evitar la discriminación histórica" que "machaca" a la provincia de Ourense "desde hace décadas".

"En Ourense ciudad no es que seamos referencia, es que somos los que más votos hemos tenido. Somos el único partido independiente que gobierna en capital de provincia y esto se debe a nuestra forma de hacer política", explicaba a Antonio G. Ferreras. ¿Y cuál es esa manera de hacer política. "Hipertransparencia", aseguraba. "Innovamos en su día emitiendo los plenos del Ayuntamiento íntegros en televisión, y eso hizo que la gente viera cómo es la cocina de la política por dentro, que viera las carencias de los demás y las excelencias nuestras", se jactaba en esta entrevista, no sin lanzar un dardo a la televisión tradicional, que "capaba", decía, sus excelencias como partido.

"Nosotros esperamos decidir el domingo", añadía, antes de bromear con una frase que ya han mencionado en otras ocasiones: "Pactaremos con el demonio si hace falta si conseguimos el cielo para Ourense". Con esta postura vuelve a dejar claro que Democracia Ourensana se mueve fuera del tradicional termómetro izquierda-derecha. "Nos da igual que gobierne la derecha clásica o la izquierda tradicional. Nos da igual que gobierne el PP o el BNG, porque la provincia es nuestra prioridad. Y en este sentido, si somos la llave... Show me the money. Enséñame el dinero".

¿Y qué pide Democracia Ourensana si acaba decidiendo? "Obviamente tiene que haber una clara discriminación positiva en los presupuestos", explicaba en esta entrevista. Jácome se quejaba de la posición en la que se encuentra Santiago de Compostela, a la que comparó con Dubái: "No hay ninguna ciudad en el mundo que tenga la infraestructura que tiene Santiago, con el dinero de todos los gallegos, a costa de la pobreza de otras". En este sentido, Pérez Jácome ponía el ejemplo de la despoblación en la provincia, de un 35% en las últimas décadas, mientras que Galicia "ha subido un 5%". "Baja Ourense y no es porque sí. Es porque nos han machacado".