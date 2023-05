Hasta 2019, Gonzalo Pérez Jácome era archiconocido en Ourense, pero con su llegada al Ayuntamiento, dio el salto al foco nacional. Entró en política hace más de dos décadas, pero en las últimas elecciones municipales llevó al partido que él mismo fundó, Democracia Ourensana, al Ayuntamiento. Se define a sí mismo como "ideólogo", "microliberal" y "emprendedor", aunque la palabra polémica podría sumarse a su biografía, tanto como alcalde como cuando sólo formaba parte de la oposición.

Pérez Jácome ya era polémico desde joven. Expulsado tanto del colegio Maristas como del instituto de As Lagoas, dos centros educativos ourensanos en los que estudió, hace más de una década se caracterizaba como "muy radical", pero nunca anárquico, "porque la sociedad tiene que tener ciertas reglas para organizarse", tal y como él mismo señaló en una entrevista concedida a 'La Voz de Galicia' en 2009. Desde antes de entrar en la política local, a Pérez Jácome ya se le conocía en toda la ciudad, gracias, en parte, a la tienda de instrumentos musicales que heredó de su padre, Jolper.

Fue el único español en participar en la subida al Empire State Building de 2002 (otros lo han hecho en otros años), para lo cual entrenó utilizando la pasarela del Puente del Milenio de su Ourense natal, una instalación con cerca de medio millar de escaleras, y la Torre de Ourense, de 16 pisos. Precisamente su experiencia (y su interés en el deporte) le llevaron a fundar la primera carrera de escaleras en edificios en Europa, la del Hotel Bali de Benidorm, el más alto de Europa, un año después. Jácome organizó esta competición durante una década.

Su entrada en política tuvo lugar en 2001, cuando fundó el partido que actualmente lidera el Gobierno local, Democracia Ourensana, que concurrió por primera vez a las municipales en 2003. Desde entonces, Jácome ha sido siempre su cabeza de lista. En sus primeros comicios no llegó a sumar ni 300 votos en una ciudad de unos 100.000 habitantes (no todos electores) y aunque en los siguientes sumó más de 1.700, no consiguió representación en la corporación municipal. En aquella entrevista de 2009 aseguraba que su intención era aportar "savia nueva" a la política local y sacar al menos un concejal en 2011. Lo hizo.

Aunque hasta ahora su mayor éxito (en cifras) fue en 2015, cuando se hizo con más del 25% del voto ourensano, en 2019, con algo menos de apoyo, entró al Ayuntamiento. Eso sí, lo hizo con un programa que incluía el compromiso de expulsar a Manuel Baltar (PP) de la Diputación, aunque fue con él con quien acabó negociando para hacerse con la Alcaldía. En su vídeo de campaña, Jácome explicaba cómo "la saga de los Baltar" había gobernado la Diputación ourensana desde siempre, en lo que consideraba un "reflejo de lo que ellos entienden que es la provincia, que les pertenece". Pero en lugar de expulsar al PP de la Diputación, le permitió seguir a cambio de la llave del Ayuntamiento.

A propósito de esto le preguntaba después de aquellas elecciones Mamen Mendizábal en Más Vale Tarde, a lo que respondía que realmente había hecho lo que había prometido. "En ese vídeo digo claramente que tenemos que romper la mayoría absoluta del PP en la Diputación, que es lo que hemos conseguido", aseguraba, insistiendo en que gracias a Democracia Ourensana, los 'populares' ya no podían gobernar con "libertad" como lo hacían antes. "Dije que pactaría con el demonio si con ello consigo el cielo para la ciudad", añadía, reconociéndose a sí mismo y a su partido como actores "tremendamente prácticos".

"Debido a las carambolas de las elecciones (...) se produjo un condicionante que no esperábamos: nosotros dependíamos del PP y ellos, de nosotros". 200 días después de entrar en la Alcaldía, Jácome definía su relación con el PP como "muy buena" y con Manuel Baltar, "mejor imposible".

Entre sus proyectos estaba la creación de un parque acuático, un centro de investigación de inteligencia artificial o el mayor rascacielos de España. En julio de 2022, renunció al centro de investigación; en febrero de 2023, a solo unos meses de las elecciones, encargaba el diseño del parque acuático, según informó entonces el diario local 'La Región' y el plan del rascacielos no entró en pleno hasta octubre de 2022, pero la oposición rechazó su plan. Muchas de sus promesas incumplidas forman parte de su programa electoral para las municipales de 2023, en las que vuelve a ser cabeza de lista de Democracia Ourensana.

De las tertulias con alcohol al blanqueo de dinero

Uno de los grandes 'hitos' de Pérez Jácome tuvo lugar en 2008, en una de las tertulias emitidas en su cadena de televisión, Auria TV. En ella, hablando del Magosto (una fiesta popular celebrada en Ourense en otoño), aparecía el ahora alcalde con varios de sus entonces compañeros de partido claramente borrachos. Ya como alcalde, otra de sus controversias tuvo que ver con su actitud en uno de los plenos, donde llegó a dirigirse a una de las concejalas como "nena" con una expresión "coloquial" (como él mismo dijo) como es "Tú flipas", pero también en la vía pública: recibió muchas multas por aparcar mal cerca del Ayuntamiento y llegó a denunciar a un policía local por intentar atropellarlo.

Poco antes de las elecciones, volvió a saltar la polémica: 'La Región' hacía públicos unos audios en los que se escuchaba al alcalde alardeando de saber cómo blanquear el dinero para la campaña electoral. "¿Cómo lo vas a blanquear para poder gastar en la campaña?", le pregunta alguien de su entorno cercano, a lo que Pérez Jácome responde: "Pues con donaciones de la gente, se lo doy... Yo de eso controlo. A nivel fiscal controlo, no soy tan chapuzas". En los audios, habla abiertamente de que la ley permite financiar hasta 50.000 euros."A nosotros con esta cantidad nos llega... y... oficial o B, ¿no?", pregunta. El interlocutor, sorprendido, responde: "Y digo yo, ¿cómo vas a hacer? Porque, joder, ¡tanto dinero en B!". En esa conversación también se alude a personas y empresas a las que planea pedir dinero.

Antes de esto, no obstante, PP y PSOE ya pusieron sobre la mesa su intención de no pactar con Democracia Ourensana después del 28M. En una brevísima sesión plenaria en el Ayuntamiento, celebrada a mediados de abril, se aprobaba la moción presentada por una de sus excompañeras de partido, María Dibuja, en la que se pedía el compromiso de Partido Popular y Partido Socialista de no pactar con Jácome de cara al próximo mandato, moción que el propio alcalde definió como "friki" e "insólita", según recoge Europa Press. En aquel pleno, la portavoz socialista aseguraba que "con Democracia Ourensana, con Jácome, nunca" habría pacto, aunque el propio alcalde acabó increpándole diciendo que en caso de que necesitarlo, "estarían en su puerta a las 8:00 de la mañana" durante los días posteriores al 28M, cuando aún siga siendo alcalde. El PP aprobó la moción, aunque no utilizó el turno de palabra. Eso sí, la moción, aunque aprobada, no es vinculante.