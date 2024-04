El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales , se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la campaña electoral vasca tras el triste suceso sufrido este martes, cuando un desconocido le atacó con gas pimienta a la salida de un mitin en Barakaldo.

'Poniéndose' el traje presidencial y solo unas horas después de haber sufrido el ataque, Pradales acudía al debate con el resto de los candidatos en EiTB consciente de que los últimos sondeos dan la victoria a EH Bildu tando en escaños como en votos.

Visiblemente afectado y agradeciendo la condena del resto de partidos, Pradales calificaba el ataque de un "susto" que confía en que no se vuelva a repetir porque "no representa a la sociedad vasca, donde la gente es generalmente muy respetuosa". Desde el PSE, el socialista Eneldo Andueza aprovechaba para lanzar un dardo a EH Bildu. "Algunos condenamos cualquier tipo de violencia y esta evidentemente también", decía el socialista refiriéndose a que su candidato, Pello Otxandiano, no fuera capaz de reconocer que ETA fue "una organización terrorista" y que se limitara a dacir que fue un "grupo armado".

Tras el debate en la televisión pública vasca, sobre las dos de la madrugada, Pradales acudió a una comisaría de la Ertzaintza para presentar la denuncia, según ha desvelado en una entrevista en la COPE. Ha señalado que pasó unas horas "muy complicadas" y se ha mostrado aún "un poco tocado en el ojo izquierdo afectado", por lo que la recuperación "requiere tiempo".

Según Pradales, "parece que el agresor tiene antecedentes por violencia de género, hurtos y delitos menores". El candidato ha relatado que perdió la visión durante unos diez minutos tras el ataque que sufrió después de participar en un mitin en Barakaldo y cuando se dirigía a la sede de EiTB para intervenir en el debate. Dos personas le llevaron a un bar para limpiarle los ojos y después le trasladaron a Urgencias del Hospital de Cruces, donde le aplicaron un "plan de choque" para recuperar la visión.

Sobre la convocatoria electoral del 21 de abril, Pradales ha afirmado que solo hay dos opciones para encabezar el Gobierno Vasco, el PNV o EH bildu, que representan modelos "totalmente antagónicos", por lo que no ve "en ningún caso" la posibilidad de un acuerdo entre ambas fuerzas políticas. Preguntado sobre la posibilidad de un pacto entre el PSE-EE y Bildu, ha asegurado desconocer "lo que está en la cabeza" de Pedro Sánchez, pero "hay que evitar tentaciones con un gran resultado para el PNV".

El candidato del PNV ha señalado que "a nadie le han sorprendido" las declaraciones del aspirante de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, en las que se refería a ETA como un "grupo armado" y rehusaba calificarla como banda terrorista y condenar su actividad. "Es miembro del aparato de Sortu, heredera de Batasuna y que manda en Bildu. A nadie sorprende que sea incapaz de llamar terrorista a ETA ni condenarla. Tienen pendiente la asignatura ética", ha afirmado.

Sobre el apoyo del PNV al Gobierno de Sánchez, ha dicho que se mantendrá si el presidente del Gobierno cumple los acuerdos con su partido, y que si no es así, "la legislatura tiene poco recorrido".