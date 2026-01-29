El PP cita a Paco Salazar en la comisión del caso Koldo en el Senado tres días antes de las elecciones de Aragón

Los detalles Fuentes 'populares' explican a laSexta que toman esta decisión debido a que el exasesor de Moncloa "era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE".

El exasesor de Moncloa, Paco Salazar, deberá comparecer en el Senado el 5 de febrero por el caso Koldo, según ha decidido el Partido Popular, que usó su mayoría en la cámara alta. Esta citación ocurre tres días antes de las elecciones autonómicas en Aragón. La secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, también comparecerá un día después. El PP argumenta que Salazar debe rendir cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo y su vinculación al clan del Peugeot. Además, vinculan esta citación con Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón, buscando esclarecer su relación con Salazar y la trama.

El exasesor de Moncloa Paco Salazar tendrá que comparecer en el Senado el próximo 5 de febrero en el marco de la comisión del caso Koldo. Así lo ha decidido el Partido Popular, que ha utilizado su mayoría absoluta en la cámara alta para que uno de los dirigentes socialistas que mayor desgaste han causado a Pedro Sánchez se someta a un interrogatorio público a tres días de las elecciones autonómicas de Aragón. Además, la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, natural de Zaragoza, tendrá que comparecer un día más tarde, a tan solo 48 horas de los comicios.

El Grupo Parlamentario Popular ha informado de estas citaciones en un comunicado difundido este jueves, después de que la Mesa de la comisión de investigación sobre el caso Koldo aprobara formalmente estas dos nuevas fechas en el calendario de trabajos. "Paco Salazar está citado para que rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo, ya que era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE", argumenta el PP en el comunicado en el que han anunciado la citación del exasesor de Pedro Sánchez.

Los 'populares' justifican su decisión alegando que "Paco Salazar era uno de los hombres de Sánchez y, como Ábalos, su situación privilegiada para tener comportamientos intolerables con mujeres de su entorno profesional para que le mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones, tal y como han señalado las denunciantes".

Fuentes del Partido Popular admiten a laSexta que el objetivo de este llamamiento a declarar es, en el fondo, Pilar Alegría, candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón y exportavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a la que vinculan con la trama Koldo-Ábalos.

"Pilar Alegría calló y ocultó la juerga de Ábalos en el Parador de Teruel con prostitutas en medio de la pandemia también comió con el presunto acosador sexual cuando ya eran públicas las denuncias", aseguran dichas fuentes sobre la candidata socialista. Además, adelantan que, en la declaración, los senadores 'populares' tratarán de averiguar "qué conversó Salazar con Pilar Alegría, quién solicitó esa comida a quién, cuándo y dónde ha habido otras reuniones entre Salazar y Alegría, si lo pidió Sánchez o le reportó al presidente".

"Son preguntas que se hacen los españoles y que Paco Salazar podría aprovechar su comparecencia en la Comisión Koldo para responder", argumentan las citadas fuentes del PP a este medio.

