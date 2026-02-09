El PAR desaparece de las Cortes de Aragón tras un resultado nefasto en las elecciones

Los detalles Las urnas confirmaron lo que ya apuntaban la mayoría de las encuestas, que ya vaticinaban que la formación regionalista no lograría ningún diputado, quedando así fuera de la Cámara autonómica por primera vez desde 1983.

Las elecciones autonómicas de Aragón celebradas este domingo han estado marcadas por el ascenso de Vox, con 14 escaños, la debacle del PSOE, que ha perdido cinco diputados, la sorpresa de CHA, que ha ganado tres parlamentarios y la desaparición de una de las formaciones regionalistas clave de las últimas décadas en territorio aragonés: el PAR.

En las elecciones de 2023 se hizo con 13.988, el 2,08%, lo que le permitió tener un asiento en las Cortes. Por provincias, el PAR ha logrado en Zaragoza prácticamente 3.900 votos (0,8%), frente a los 5.446 (1,12%) de 2023. Mientras, en Huesca obtiene algo más de 1.350 papeletas (1,28%), casi 2.400 menos que hace cuatro años, cuando se hizo con 3.696 (3,29%). Por último, en Teruel, el PAR se ha hecho con 2.899 votos (4,3%), frente a los 4.846 (6,54%) de los anteriores comicios.

Con estos resultados, el PAR dice adiós a las Cortes de Aragón, donde ha estado presente desde las primeras elecciones autonómicas de la Democracia en mayo de 1983, cuando se estrenó con 13 escaños y el 20,59% de los votos. Su techo lo alcanzó en los siguientes comicios, los de 1987, cuando se hicieron con 19 diputados y el 28,54% de las papeletas.

Unos resultados que llevaron a su candidato, Hipólito Gómez de las Roces, a la Presidencia de las Cortes con el apoyo de Alianza Popular. En 1991, tras obtener 17 escaños (25,05%), el PAR mantuvo la Presidencia con Emilio Eiroa como presidente, aunque la conservó hasta 1993 tras una moción de censura promovida por el PSOE, según ha recogido Europa Press.

A partir de ahí, los regionalistas fueron perdiendo representación elección tras elección. Así, en 1995 se hicieron con 14 escaños, mientras que en 1999 cayeron a 10, sin regresar ya a los dos dígitos: 2003 (8), 2007 (9), 2011 (7), 20015 (6), 2019 (3) y 2023 (1).

