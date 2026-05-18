Monrosi, tras la debacle del PSOE en Andalucía: "Miles de militantes y decenas de cuadros orgánicos están temblando"

José Enrique Monrosi analiza en Más Vale Tarde la situación del PSOE en Andalucía tras bajar su suelo histórico a los 28 escaños, así como qué ocurrirá a partir de ahora con María Jesús Montero.

Las elecciones en Andalucía celebradas ayer dejan el peor resultado histórico del PSOE en la región. Ahora la pregunta es si María Jesús Montero liderará la oposición en el parlamento autonómico y si será durante toda la legislatura.

La imagen del día era la de la exministra de Hacienda saliendo por la parte de atrás de la sede de su partido sin dar explicación ni responder a las preguntas de los medios, mientras prácticamente al mismo tiempo otro responsable daba una rueda de prensa.

José Enrique Monrosi considera que Montero debería haber sido la que diera la rueda de prensa "en la que pudiera explicar a todo el mundo la situación que ha llevado al PSOE bajo su candidatura a tener el peor resultado de su historia y qué va a pasar a partir de ahora".

El periodista señala que "han dado cerrojazo a ese intento de catarsis que parece evidente que necesita el PSOE de Andalucía" y que no hay expectativa de autocrítica.

La primera reacción desde el PSOE tanto estatal como autonómico, explica, "es cierre de filas con María Jesús Montero y aparcar cualquier cambio hasta después de las municipales". Sin embargo, indica que "son miles los militantes y decenas los cuadros orgánicos del PSOE de Andalucía que están temblando por esta circunstancia".

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