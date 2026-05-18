Pedro Sánchez carga contra la prioridad nacional de PP y Vox sin mención al fracaso del PSOE en las elecciones andaluzas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la 79 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra.

¿Qué ha dicho? Frente a quienes "invocan prioridades nacionales para excluir" a muchos ciudadanos, el presidente del Gobierno ha destacado que "la verdadera prioridad de todo país es proteger la salud de sus conciudadanos".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la sede de la OMS en Ginebra, donde evitó comentar la derrota de su partido en las elecciones andaluzas, pero criticó al PP y Vox por su concepto de "prioridad nacional". Sánchez afirmó que una sociedad civilizada debe proteger la salud de todos sus ciudadanos, sin excepciones. Destacó el aumento del presupuesto sanitario en España y criticó a quienes convierten la salud en un negocio, señalando a Isabel Díaz Ayuso. En la 79 Asamblea Mundial de la Salud, subrayó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar pandemias, advirtiendo sobre la pandemia del egoísmo que afecta a las sociedades.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado este lunes en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra, donde no ha pronunciado ni una sola palabra sobre la debacle de su partido en las elecciones andaluzas. Sí ha aprovechado, en cambio, para atacar al PP y a Vox con la famosa prioridad nacional.

Sánchez se ha referido a este concepto, que Vox ha asegurado que planteará al presidente en funciones de Andalucía, Juanma Moreno, para señalar que "ninguna sociedad merece llamarse civilizada si abandona a los suyos cuando caen". Así, frente a quienes "invocan prioridades nacionales para excluir" a muchos ciudadanos, "la verdadera prioridad de todo país es proteger la salud de sus conciudadanos" si excepciones ni condiciones.

"Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino que lo está debilitando", ha advertido. Frente a ese tipo de propuestas, Sánchez ha resaltado la apuesta de España por la Sanidad Pública, universal y gratuita, y ha recordado que, en los últimos años, se ha aumentado el presupuesto de Sanidad un 43% y se ha devuelto el acceso universal a la atención sanitaria sin importar la procedencia o la situación económica del paciente.

Tras esto, sin embargo, ha señalado que la solidez de ese sistema sanitario se enfrenta a una amenaza, que tienen también otros países, como es la presión de quienes quieren convertir la salud en un negocio. Así, ha lamentado que haya dirigentes que llegan a las instituciones para desviar millones de dinero público hacia grandes empresas privadas, debilitando lo común para enriquecer a unos pocos.

"Quienes convierten la salud en un privilegio y la supeditan al dictado del dinero rompen el contrato social más básico de todo sistema democrático", ha recalcado insistiendo de esta forma en las acusaciones que de forma recurrente personifica en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A su juicio, las consecuencias de ese modelo sanitario son "devastadoras".

Sánchez ha lanzado estas críticas en su intervención ante la 79 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra y donde los 192 países miembros de la OMS analizan las actuaciones que han de llevarse a cabo antes las cuestiones de salud pública global más urgentes. En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha aputnado que "vivimos en un mundo donde al desinformación erosiona la confianza y, por tanto, pone en riesgo múltiples vidas".

Así, ha remarcado que la pandemia de la COVID dejó una lección "imposible de olvidar y de ignorar": "No podemos proteger la salud dentro de nuestras fronteras si no somos capaces de protegerla también fuera de ellas". "Los virus no entienden de fronteras ni de banderas ni de pasaportes. Por tanto, ningún país se salva solo y proteger a los demás es la mejor manera de proteger a nuestras propias sociedades. Lo vivimos hace 12 años con el ébola, con la COVID y ese mismo temor surgió en menor escala hace apenas unos días con el brote de hantavirus en el buque MV Hondius", ha agregado.

"En estos tiempos defender el sentido común se ha vuelto una forma de rebeldía. Porque hay una pandemia que nadie quiere frenar y es la del egoísmo. Esa es la pandemia que está afectando a nuestras sociedades y esta también se contagia", ha reafirmado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido