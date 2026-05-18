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Ferreras analiza el último ciclo electoral: "El PP ha conseguido póquer, pero son triunfos sin mayoría y con mochila pesada, porque Vox no va de broma"

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, repasa las últimas citas electorales, que se cerraron este domingo con las elecciones andaluzas: Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Ferreras

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, asegura que el PSOE de Andalucía, que ha conseguido el peor resultado de su historia, con María Jesús Montero al frente, necesita un abosluto revulsivo.

Repasa las últimas citas electorales que comenzaron en Extremadura, este pasado 21 de diciembre, y continuaron en Aragón, siguieron en Castilla y León y terminaron este domingo en Andalucía.

Los resultados han sido casi idénticos en estas cuatro regiones: en ninguna de las cuatro, el PP ha conseguido la mayoría absoluta y, por ende, tiene (y ha tenido) que depender de Vox, y el PSOE, a excepción de Castilla y León, ha conseguido pésimos resultados, y así lo repasamos en este vídeo que ilustra estas líneas.

"Es cierto que el PP ha conseguido póquer: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, pero son triunfos sin mayoría y con mochila pesada, porque Vox no va de broma", asegura Ferreras.

Ahora bien, con respecto al PSOE, Ferreras, que insiste en que es una derrota absolutamente inimaginable, asegura que le "alucina" que el PSOE diga que es que 'el PP ha perdido la mayoría'. "Ya, pero es que el resultado es tremendo. Yo lo que espero del PSOE de Andalucía no es una reconstrucción, sino una revolución. Y en la revolución hay necesidad de sangre", concluye Ferreras.

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