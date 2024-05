El candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, descarta un escenario de repetición electoral tras las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y apuesta por formar un Govern "transversal". "Con partidos, pero no de partidos", según ha trasladado este jueves en la 'Cadena SER'.

En declaraciones a la citada emisora, Illa ha reafirmado su intención de "concurrir a la investidura" y "formar un Gobierno fuerte y estable" si gana los comicios. Para ello, se muestra abierto a pactar, guiándose por tres criterios: prefiere las opciones que le permitan más estabilidad, que sean acordes con un planteamiento socialdemócrata y que pongan "los servicios públicos en primer lugar". Para el candidato socialista, la "línea roja" son los "discursos del odio".

En este sentido, Illa cree que la noche electoral "puede haber dos sorpresas": "Un Gobierno muy transversal que se apoye en una mayoría muy transversal" que él aspira a representar o bien "que el discurso del odio versión catalana, [Silvia] Orriols, obtenga representación y condicione al independentismo catalán hacia una dirección todavía peor".

Preguntado, entonces, acerca de si Junts per Catalunya quedaría fuera de esa ecuación, el candidato socialista no ha cerrado la puerta al partido de Carles Puigdemont: "Vamos a ver qué resultado tiene Junts y qué decide hacer". "Hemos tenido ocasión de colaborar en otras instituciones y vamos a ver qué opción toman ellos", ha insistido Illa, que ha advertido de que "si es la opción de de mantener como prioridad primera la independencia de Cataluña a cualquier precio, va a ser muy difícil".

Illa, en cualquier caso, ha descartado un escenario de bloqueo y repetición electoral tras el 12M. "No sería bueno. Lo descarto. Yo voy a hacer todo lo posible para que no haya un bloqueo", ha asegurado, insistiendo en su apuesta por "un Gobierno con partidos, pero no de partidos, que esté por encima de partidos" y en el "que se pueda sentir representada la gran mayoría de la sociedad catalana".