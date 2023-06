El presidente en funciones de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha explicado su decisión de intentar la investidura. "Gané las elecciones. Quien las perdió se creyó que las había ganado y se ha dado contra la realidad. Por eso hemos ganado la presidencia, vicepresidencia y secretaria. Lo que cuentan son los votos. El que gana es el que ha quedado primero", ha insistido en una entrevista en la cadena Ser.

Preguntado sobre qué hará si hay repetición electoral, Fernández Vara ha señalado que "parece que están jugando una partida de ajedrez" (en referencia a PP y Vox). "Voy a hacer todo lo posible para que salga adelante el gobierno de la lista más votada", ha insistido. Sobre si sería de nuevo candidato a la presidencia ha confesado: "no lo tengo decidido. Esto no entraba en mis planes, pero haré lo imposible para que no haya elecciones".

También ha "lamentado" que la candidata del PP, Maria Guardiola, haya dado por hecho que habrá repetición electoral después de no alcanzar un acuerdo con Vox. "No se puede decir con tranquilidad que si se va a elecciones se va, con lo perjudicial que es estar sin gobierno hasta noviembre. Nos vamos a enero del año que viene. Es lamentable", ha insistido el socialista. Para el candidato socialista, la falta de acuerdo de los populares con la formación de Santiago Abascal en Extremadura obedece a que están "experimentando sus relaciones de cara al futuro". "Todo lo que dicen, todo lo que piensan y todo lo que transmiten es pensando en qué va a ocurrir después del 23 de julio", ha apuntado.

Vara cuenta con 28 diputados, los mismos que el PP. Para ser elegido necesita, además del apoyo de Podemos (4), la abstención de Vox o de los populares.