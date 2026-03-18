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"Muchísimas gracias. ¡Viva España!"

Marc Giró explica en Lo de Évole qué es ser "de izquierdas": "Como yo sé lo que es la buena vida, también la quiero para el resto"

Marc Giró, el nuevo fichaje de laSexta, presentará en la cadena próximamente un nuevo programa, 'Cara al Show'. Mientras tanto, explica en Lo de Évole qué es para él ser "de izquierdas".

Marc Giró explica en Lo de Évole qué es ser "de izquierdas": "Como yo sé lo que es la buena vida, también la quiero para el resto"

"Como yo sé lo que es la buena vida, esa buena vida que yo he tenido, la quiero para el resto". Y eso, así de simple y resumido, es para Marc Giró "ser de izquierdas". El aclamado cómico desembarca en laSexta próximamente con un nuevo programa, que lleva por nombre 'Cara al Show'. Mientras tanto, se dedica a revolucionar al personal. Una de sus primeras acciones tiene lugar en Lo de Évole, un buque insignia de la cadena de Atresmedia.

Giró desea su buen vivir a cualquier persona, sin importar de dónde venga, dónde esté o adónde vaya. "Y además, estoy convencido, porque he hecho números, de que se puede conseguir", sentencia mientras un sastre le hace un traje a medida en el vídeo promocional que puede verse sobre estas líneas.

Para finalizar, fiel a su estilo irreverente, lanza una proclama a la altura de un presidente del Gobierno: "Muchas gracias. ¡Viva España!". "¿Te imaginas?", pregunta a Évole rompiendo su gesto serio y dando rienda suelta a su característico sentido del humor.

Este domingo, en Lo de Évole, Marc Giró. A partir de las 21:30 h en laSexta.

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