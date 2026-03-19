Detenidas cinco personas por el asesinato por encargo de un hombre en Lugo de Llanera (Asturias)

Los detalles La investigación ha permitido esclarecer un crimen planificado vinculado al tráfico de drogas, ejecutado por un sicario desplazado desde Francia. La operación ha incluido registros en varias ciudades españolas y en territorio francés.

La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Judicial francesa HSI, ha detenido a cinco personas de una organización criminal en la operación "Filbanks", vinculada al asesinato de un hombre en Lugo de Llanera, Asturias, el 26 de enero del año pasado. Las detenciones ocurrieron simultáneamente en Oviedo, Gijón, Llinars del Vallès y Orleans. Se incautaron 34 kilogramos de hachís. El asesinato fue ejecutado por un sicario francés contratado por la organización, relacionada con el tráfico de drogas. La víctima, de 44 años, fue asesinada tras detenerse por un pinchazo manipulado. La investigación descubrió un localizador en su vehículo y vínculos delictivos relacionados con una deuda. La cooperación internacional fue clave, especialmente con la policía francesa, para detener al autor material.

La Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Judicial francesa HSI (Homeland Security Investigations), ha detenido en la madrugada de hoy a cinco personas pertenecientes a una organización criminal en el marco de la operación "Filbanks". Los arrestados están implicados en el asesinato de un hombre ocurrido el 26 de enero del pasado año en la localidad de Lugo de Llanera (Asturias).

Las detenciones se han llevado a cabo de forma simultánea durante varios registros realizados en Oviedo, Gijón (Asturias), Llinars del Vallès (Barcelona) y Orleans (Francia). En dichos registros, los agentes se han incautado de 34 kilogramos de hachís.

Desde un primer momento, el crimen presentó claros indicios de planificación. La investigación ha permitido determinar que fue ejecutado por un sicario contratado por una organización criminal asentada en Asturias, vinculada principalmente al tráfico de drogas. El autor material se desplazó desde Francia para cometer el asesinato y abandonó España inmediatamente después.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche, cuando la víctima, un hombre de 44 años, se encontraba en su vehículo junto a otras dos personas en las inmediaciones de la estación de tren de Lugo de Llanera. Tras sufrir un aparente pinchazo en una de las ruedas, el vehículo se detuvo en el arcén para solicitar asistencia. En ese momento, otro coche se detuvo unos metros más adelante; de él descendió una persona que disparó hasta en cinco ocasiones contra la víctima, causándole la muerte en el acto.

Los acompañantes huyeron del lugar, y fueron otros usuarios de la vía quienes, al observar a la víctima tendida en el suelo, alertaron a los servicios de emergencia.

Localizador en el vehículo y neumático manipulado

Las primeras pesquisas confirmaron que no se trataba de un hecho fortuito. La inspección ocular permitió a los agentes descubrir la instalación de un dispositivo localizador en el vehículo, así como la manipulación del neumático.

Asimismo, se constató que la víctima mantenía vínculos con entornos delictivos, lo que permitió establecer que el móvil del crimen estaba relacionado con una deuda derivada de una operación de tráfico de drogas. Esta situación habría llevado a la víctima a intentar abandonar Asturias tras recibir amenazas de muerte en caso de no saldar dicha deuda.

A partir de ese momento, la investigación se centró tanto en el dispositivo de geolocalización como en el entorno cercano de la víctima. Los agentes lograron identificar al grupo de personas implicadas en las amenazas, así como en la planificación y ejecución del asesinato.

El grupo estaba integrado por personas del entorno personal de la víctima, miembros de la organización criminal que le habían suministrado la droga y el sicario encargado de ejecutar el homicidio. Las personas más cercanas desempeñaron un papel clave al facilitar los medios necesarios para conocer en todo momento la ubicación de la víctima. Por su parte, los integrantes de la organización se encargaron de contratar al autor material, proporcionarle la logística necesaria, trasladarlo al lugar de los hechos y organizar su huida posterior a su país de origen.

La procedencia extranjera del sicario dificultó su localización, ya que se desplazó por varias provincias tratando de evitar dejar rastro. Tras cometer el crimen, abandonó rápidamente tanto el lugar como el país.

La investigación ha permitido identificar a todos los implicados, determinar su grado de participación y localizar sus domicilios para proceder a su detención.

En la fase final, ha resultado fundamental la cooperación internacional, especialmente con la Policía Judicial francesa, que ha permitido la detención del autor material en su país.

La operación ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil en Asturias, con el apoyo de la Sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, la Unidad Central Operativa (UCO), el GAR, el GRS y el SECRIM. Ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Oviedo y la Fiscalía correspondiente.

Para más información, pueden contactar con la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil en Asturias en el teléfono 985 385 800.