¿Cuándo son las siguientes elecciones en España? ¿Cuántas hay en 2026?

Un miembro de una mesa electoral en jornada de elecciones en Zaragoza, revisando el censo de votantes

2025 cerró con las elecciones de Extremadura y 2026 arranca con las de Aragón, ambas autonómicas, las dos adelantadas. ¿Pero qué otros comicios nos esperan en España este año?

Después de un 2024 electoralmente muy cargadas, con elecciones autonómicas en Cataluña, Galicia y País Vasco y las europeas, para todo el país, llegó un 2025 más tranquilo. No estaban previstas ningunas para el último año, pero la situación política en Extremadura obligó a adelantar sus comicios, ante la imposibilidad de agotar legislatura. Fueron el 21 de diciembre, a pocos días de terminar el año, y el 2026 ha arrancado con otras elecciones adelantadas, las de Aragón, que han tenido lugar este domingo 8 de febrero, en una situación muy similar a la de Extremadura.

¿Pero habrá más elecciones en España este año? Sí, habrá. Varias, además. Aunque hasta este momento, los únicos comicios programados (más o menos) son dos: en poco más de un mes, acuden las urnas los castellanos y leoneses, a unas autonómicas que en esta ocasión no han sido adelantadas: la última vez que se celebraron elecciones en Castilla y León fue en 2022, un 13 de febrero. Así pues, al agotar legislatura, toca votar de nuevo.

Ocurre lo mismo en Andalucía, cuyas últimas elecciones autonómicas tuvieron lugar el 14 de junio de 2022. Para estas todavía no hay convocatoria oficial, por lo que no tienen una fecha definida. Sí se sabe, no obstante, que tendrán lugar alrededor del mes de junio. Moreno (PP) ha descartado trasladarlas al mes de septiembre y se celebrarán "cuando toca", aunque el presidente de la Junta andaluza todavía no ha evaluado qué día serán. Sí ha precisado, por su parte, que intentará "sortear las fiestas de primavera" que hay en la comunidad autónoma en estas fechas, cuando hay "muchas romerías". "Intentaremos buscar un fin de semana que sea limpio", aseguró.

Así pues, por ahora, esto es todo lo que se sabe de las próximas elecciones que se celebran en España:

15 de marzo - Elecciones autonómicas de Castilla y León

Junio - Elecciones autonómicas de Andalucía

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.