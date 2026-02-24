¿Hasta cuándo se puede solicitar el voto por correo para las elecciones de Castilla y León?

Una trabajadora de correos porta los votos por correo para entregarlos al presidente de mesa a primera hora en el Institut Escola Projecte de Barcelona.

El 15 de marzo se celebran las elecciones autonómicas en Castilla y León, las primeras que tienen lugar en España sin que se hayan adelantado. Consulta todas las fechas clave para votar por correo.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, el voto en España no es obligatorio. Se trata de un derecho, al que todos los electores que forman parte del censo pueden acceder de diferentes maneras: presencial o a distancia. El voto por correo sirve para facilitar el ejercicio de este derecho a aquellas personas que, por diferentes razones, no pueden acudir de manera física a las urnas el día en el que han sido convocados al proceso.

Pero para poder votar por correo hay que seguir un procedimiento y, sobre todo, unos plazos. De cara a las elecciones de Castilla y León, todos los castellanos y leoneses con derecho a voto pueden optar por votar a distancia si el 15 de marzo, día en que se desarrolla el proceso electoral, no están cerca del centro en el que le corresponde votar.

Para hacerlo, lo primero que tienen que hacer es solicitar el voto por correo: para esta cita, Correos ha habilitado un proceso que está abierto hasta el 5 de marzo de 2026, diez días antes del día de las elecciones, y se puede hacer de dos maneras:

En una oficina de Correos, de manera presencial : el votante puede acudir a cualquier oficina, incluso las que no están dentro de su circunscripción. El elector tiene que ir personalmente, acreditar su identidad presentando el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir (original) e indicar la dirección en la que quiere recibir la documentación para votar .

: el votante puede acudir a cualquier oficina, incluso las que no están dentro de su circunscripción. El elector tiene que ir personalmente, acreditar su identidad presentando el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir (original) e indicar la . De manera telemática, a través de la página web de Correos: para poder hacerlo, en este caso el votante necesita tener certificado digital o DNI electrónico y tener instalado el sistema de Autofirma.

Además de los electores residentes en España que no puedan acudir a votar el 15M también pueden solicitarlo los electores residentes en el extranjero que se encuentren temporalmente en España, siempre que tengan derecho de voto en estas elecciones. En el caso de optar por hacerlo de manera presencial, si el votante en cuestión, por enfermedad o discapacidad, no puede acudir a una oficina de Correos puede solicitarlo una tercera persona en su nombre, siempre y cuando lleve una acreditación médica oficial además de la autorización notarial o consular.

Plazos clave del voto por correo para Castilla y León

A partir del 23 de febrero, Correos ha empezado a enviar la documentación para votar por correo a quien lo haya solicitado

Hasta el 5 de marzo se puede solicitar el voto por correo

El voto se puede depositar hasta el 11 de marzo

Cómo y cuándo votar por correo para el 15M

Si la solicitud de voto por correo es aceptada, habrá que esperar a tener la documentación necesaria, con las papeletas de los diferentes partidos que se presentan a las elecciones, para poder votar. Desde el 23 de febrero, Correos ha comenzado a enviar la documentación a la dirección que se indica en la solicitud, con carácter certificado y urgente. Si después de dos intentos el repartidor de correo no puede localizar al votante, dejará un aviso para que pueda recogerlo en la oficina más cercana. Eso sí, para poder recoger la documentación habrá que identificarse mediante DNI, pasaporte o carnet de conducir.

El solicitante de voto por correo puede votar hasta el 11 de marzo, inclusive, en cualquier oficina de Correos de España, en la cual también deberá identificarse. Si no puede entregarla de manera personal y acude una tercera persona, esta deberá llevar una autorización firmada por el propio votante, acompañada de una fotocopia de su identificación y de la de la persona a la que autoriza.