Ayuso canta en las fiestas de Arganda del Rey junto a 'Los Meconios', un grupo afín a la ultraderecha con mensajes cargados de odio

El contexto No es la primera vez que la que vemos presumir orgullosa de su amistad con este conjunto. Ya en 2022, vimos al público eufórico coreando su nombre mientras ella, cerveza en mano, saludaba desde la grada.

El grupo musical 'Los Meconios' vuelca su mensaje de odio con mensajes guerracivilistas, cánticos contra los comunistas, feministas y progres con los que, de la mano de Vox, han logrado hacerse un hueco en los escenarios.

Con sus mensajes fascistas camuflados bajo un supuesto humor aprovechan para atacar al Gobierno y, especialmente, al presidente, Pedro Sánchez.

Con ellos hemos visto ahora a Ayuso cantando durante las fiestas de Arganda del Rey. Y no es la primera vez que la que vemos presumir orgullosa de su amistad con este grupo. Ya en 2022, en uno de sus conciertos, vimos al público eufórico coreando su nombre mientras ella, cerveza en mano, saludaba desde la grada.

Así es como ya, al menos en dos ocasiones, hemos visto a la presidenta de la comunidad de madrid blanquear los mensajes de odio de este grupo afín a la ultraderecha.

