Ayuso canta en las fiestas de Arganda del Rey junto a 'Los Meconios', un grupo afín a la ultraderecha con mensajes cargados de odio

El grupo musical 'Los Meconios', conocido por sus mensajes de odio y cánticos contra comunistas, feministas y progresistas, ha ganado notoriedad de la mano de Vox. Sus letras, que esconden mensajes fascistas bajo un supuesto humor, atacan al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez. Recientemente, se ha visto a Isabel Díaz Ayuso cantando con ellos durante las fiestas de Arganda del Rey, demostrando su amistad con el grupo. En 2022, Ayuso fue vista en un concierto del grupo, saludando desde la grada mientras el público coreaba su nombre. Así, ha blanqueado en al menos dos ocasiones los mensajes de odio de este grupo de ultraderecha.

El grupo musical 'Los Meconios' vuelca su mensaje de odio con mensajes guerracivilistas, cánticos contra los comunistas, feministas y progres con los que, de la mano de Vox, han logrado hacerse un hueco en los escenarios.

Con sus mensajes fascistas camuflados bajo un supuesto humor aprovechan para atacar al Gobierno y, especialmente, al presidente, Pedro Sánchez.

Con ellos hemos visto ahora a Ayuso cantando durante las fiestas de Arganda del Rey. Y no es la primera vez que la que vemos presumir orgullosa de su amistad con este grupo. Ya en 2022, en uno de sus conciertos, vimos al público eufórico coreando su nombre mientras ella, cerveza en mano, saludaba desde la grada.

Así es como ya, al menos en dos ocasiones, hemos visto a la presidenta de la comunidad de madrid blanquear los mensajes de odio de este grupo afín a la ultraderecha.

