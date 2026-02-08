¿Es alta o baja la participación en Aragón? ¿A quién beneficia en unas elecciones autonómicas?

No hay un baremo específico para decir si unas elecciones en España tienen una participación alta o baja; es necesario compararlo con los comicios anteriores.

A las 18:00h de la tarde, algo más de la mitad de los aragoneses censados ya había acudido a las urnas a votar, un 56%. Y entender qué supone este dato de participación es clave. Lo cierto es que no existe un baremo para definir qué es una alta o una baja participación en una región en concreto, hay que acudir a los comicios previos y revisar las estadísticas para poder hacer una comparativa y comprender sus efectos.

Históricamente, siempre se ha dicho que la alta participación en unas elecciones beneficia a la izquierda. De hecho, la abstención ha sido un tema clave durante la campaña y la precampaña en Aragón, como un factor relevante que podría explicar la tendencia a la que parece dirigirse la comunidad autónoma, según las encuestas: a un incremento en las derechas, especialmente en la ultraderecha.

Sin embargo, esta afirmación ha ido perdiendo el sentido con el tiempo: hasta las elecciones generales de 2011, casi todos los procesos en los que ganó el PSOE la participación estuvo por encima del 70% (o, como es el caso de octubre de 1989, rozando este porcentaje), aunque en 1996, la tercera mayor participación de la historia, acabó con el Partido Popular como partido vencedor y en 1977, las primeras elecciones democráticas, la formación ganadora fue la de Adolfo Suárez (UCD). A partir de 2015, con el fin del bipartidismo, esta relación entre participación alta y victoria de la izquierda ha estado más comprometida.

Pero en unas elecciones autonómicas hay otros factores a tener en cuenta: cuando los comicios se celebran en la misma jornada que unas municipales, como ocurrió el 28M de 2023, la participación suele ser mayor; en el caso de elecciones aisladas, la movilización del electorado es más complicada y la participación suele caer.

En Aragón, si atendemos a los últimos resultados electorales, no podemos afirmar que la participación tenga una relación directa como se ha venido diciendo: con un dato del 31,1 % de abstención en las últimas elecciones de Aragón (2023), era el PP el partido con mayor número de votos mientras que en las elecciones de 2019, el PSOE se convertía en el partido más votado con una participación menor y una mayor abstención.

Teniendo en cuenta los avances de participación de este 8F, hay que prestar atención a los resultados en Teruel, donde la participación a las 18:00h estaba cuatro puntos por encima de las de 2023 a la misma hora.

