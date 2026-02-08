Llapart destaca el subidón de Vox en los municipios aragoneses de más de 15.000 habitantes: "Esta es la dinámica"

"Diez municipios más poblados de todo Aragón, más de 15.000 habitantes, Vox sube en todos ellos entre un 10 y un 14%", ha apuntado María Llapart en Al Rojo Vivo.

El PP se ha situado por delante del PSOE y Vox en las elecciones de Aragón, aunque se ha mantenido lejos de la mayoría absoluta, que requiere un mínimo de 34 diputados. En Al Rojo Vivo han analizado los subidones de Vox, que duplica los escaños con respecto a las elecciones de 2023 al pasar de 7 a 14 diputados.

"Diez municipios más poblados de todo Aragón, más de 15.000 habitantes, Vox sube en todos ellos entre un 10 y un 14%", ha apuntado María Llapart. Así, ha analizado dos de ellos y ha señalado que "en Calatayud Vox sube un 12,78%, pero es que en Calatayud lo sorprendente es que el PP cae un 11%: Vox sube un 12 y el PP cae un 11%", ha remarcado.

En otro de los municipios grandes, Alcañiz, "Vox sube un 14,16%", ha señalado. "Esta es la dinámica, esta es la tendencia: subidón de Vox en los municipios de más de 15.000 habitantes", ha remarcado.

