Ahora

ELECCIONES EN ARAGÓN

Los resultados de los comicios a las Cortes de Aragón, municipio a municipio

elecciones en Aragón

Llapart destaca el subidón de Vox en los municipios aragoneses de más de 15.000 habitantes: "Esta es la dinámica"

"Diez municipios más poblados de todo Aragón, más de 15.000 habitantes, Vox sube en todos ellos entre un 10 y un 14%", ha apuntado María Llapart en Al Rojo Vivo.

Llapart destaca el subidón de Vox en los municipios aragoneses de más de 15.000 habitantes: "Esta es la dinámica"

El PP se ha situado por delante del PSOE y Vox en las elecciones de Aragón, aunque se ha mantenido lejos de la mayoría absoluta, que requiere un mínimo de 34 diputados. En Al Rojo Vivo han analizado los subidones de Vox, que duplica los escaños con respecto a las elecciones de 2023 al pasar de 7 a 14 diputados.

"Diez municipios más poblados de todo Aragón, más de 15.000 habitantes, Vox sube en todos ellos entre un 10 y un 14%", ha apuntado María Llapart. Así, ha analizado dos de ellos y ha señalado que "en Calatayud Vox sube un 12,78%, pero es que en Calatayud lo sorprendente es que el PP cae un 11%: Vox sube un 12 y el PP cae un 11%", ha remarcado.

En otro de los municipios grandes, Alcañiz, "Vox sube un 14,16%", ha señalado. "Esta es la dinámica, esta es la tendencia: subidón de Vox en los municipios de más de 15.000 habitantes", ha remarcado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Aragón, en directo | Los primeros sondeos hacen ganador al PP sin cumplir expectativas ante un Vox que duplica escaños y un PSOE en caída
  2. Rufián prepara un próximo encuentro para marzo con Oskar Matute dentro de su gira para aunar a la izquierda
  3. Temporal en España, en directo | Los vecinos de Ubrique desalojados pueden volver a sus casas aunque los colegios permanecerán cerrados este lunes
  4. Ayuso desbarra contra todos ante los jóvenes del PP: "El 'hermana, yo sí te creo' no puede operar al margen de la Justicia"
  5. Dimite el principal asesor de Starmer por su papel en el nombramiento del embajador de EEUU, vinculado al pederasta Epstein
  6. El 'trumpismo' cambia de canal: Trump pasa de la Super Bowl tras las críticas de Bad Bunny a sus matones del ICE