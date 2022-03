¿Qué es un movimiento social?

Si consultamos estos términos en la RAE (Real Academia Española), movimiento se define como “desarrollo y propagación de una tendencia” y social como “perteneciente o relativo a la sociedad”.

A lo largo de la historia ha habido muchos autores que a través de sus estudios de investigación han ido ofreciendo su punto de vista sobre este término. Por ejemplo, Ralph Turner y Lewis Killian lo definen como "una colectividad que actúa con cierta continuidad para promover o resistirse a un cambio en la sociedad o en la organización de que forma parte".

Movimientos sociales que cambiaron el mundo

Siempre ha habido líderes que han propiciado cambios en la sociedad. Atendiendo a la clasificación que hace Global Citizen, una organización internacional que trabaja en acabar con la pobreza extrema, estos son algunos de los personajes y movimientos sociales más importantes de los últimos años:

Feminismo

El derecho de las mujeres a votar se convirtió en una de las primeras luchas feministas. Nació formalmente en 1848 con el Manifiesto de Seneca Falls, la primera convención por los derechos de la mujer organizada en Estados Unidos. El primer país en autorizar el voto femenino a las mayores de 21 años fue Nueva Zelanda en 1893 gracias a Kate Sheppard.

No obstante, no fue hasta 1919 cuando las mujeres neozelandesas pudieron presentarse también a las elecciones, tal y como explican en la web de Amnistía Internacional. En concreto, la primera parlamentaria en llegar a la cámara del país fue Elizabeth McCombs en 1933.

Poco a poco, el movimiento sufragista se fue expandiendo por todo el mundo consiguiendo que diferentes países aprobaran el derecho de las mujeres a votar. A pesar de ello, el camino hasta conseguir esto no fue fácil. Destacan nombres de revolucionarias que lucharon por defender sus derechos y crear un mundo más igualitario. Por ejemplo, sufragistas británicas como Emmeline Pankhurst; estadounidenses como Elizabeth Cady Stanton; uruguayas como Paulina Luisi y españolas como Clara Campoamor.

Movimiento por los derechos LGBT

Cada 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo LGBTIQ+ a través de una jornada para reivindicar los derechos de esta comunidad en todo el mundo ya que a día de hoy en muchas regiones no solo no son respetados sino que son perseguidos. Las sanciones por motivos de orientación o identidad sexual son variadas, pero en 11 países la homosexualidad podría suponer pena de muerte, aunque no todos la aplican, según explican en la web de Amnistía Internacional.

La comunidad LGBT comenzó formalmente en el año 1969 en la ciudad de Nueva York tras los disturbios que tuvieron en el bar Stonewall Inn, un lugar clandestino ya que la comunidad LGBTIQ+ era perseguida y criminalizada.

Fue el 28 de junio de 1969 cuando los clientes se rebelaron y se negaron a enseñarles a los agentes sus tarjetas de identidad y las mujeres trans no se dejaron inspeccionar. Esta revuelta acabó con varias personas detenidas y manifestaciones en los días posteriores.

Una de las figuras más conocidas de este movimiento es Brenda Howard llamada la "Madre del Orgullo". Una mujer bisexual nacida en la ciudad de Nueva York que organizó el primer desfile del Orgullo en 1970 y popularizó el uso de la palabra "orgullo" en los círculos LGBT.

Resistencia contra el apartheid

El término “apartheid” se usó originalmente para referirse al sistema político de Sudáfrica donde se imponía la segregación racial y la dominación de un grupo por otro, según explican en la web de Amnistía Internacional. En otras palabras, lo que hacían era discriminar a la población negra e india de Sudáfrica.

Como fue un país colonizado por varias regiones europeas, impusieron el régimen del apartheid para mantener los privilegios de los blancos frente a la población autóctona. De esta forma, los negros no podían votar, debían vivir en zonas alejadas de los blancos, tenían unos salarios más bajos y debían ir a centros educativos donde hubiera un nivel menor. El régimen se aplicó desde 1948 hasta principios de los 90.

Aunque muchos países decidieron no ayudar a Sudáfrica, la labor de las Naciones Unidas fue clave para erradicar este racismo celebrando numerosas asambleas y bloqueando acuerdos económicos en el país para presionar el cambio.

Nelson Mandela es un símbolo de la lucha por los derechos de los sudafricanos. Tras pasar media vida en la prisión se convirtió en el primer presidente de raza negra de Sudáfrica y un referente mundial contra el racismo, según argumentan en la web de National Geographic.

Nuevos movimientos sociales

La etiqueta de “nuevos movimientos sociales” sigue siendo debatida por los expertos y sociólogos. No obstante, gran parte de ellos coinciden en que estos movimientos surgen de valores y reivindicaciones que van más allá de las reivindicaciones económicas. Por ejemplo, sería el caso del ecologismo o el pacifismo, tal y como explica Tomás Alberich Nistal, profesor de Sociología en la Universidad de Jaén, en su artículo ‘Asociaciones y Movimientos Sociales en España: Cuatro Décadas de Cambios’.

Algunas de las características que los definen según Dalton Russell y Kuechler Manfred, autores del libro “Los nuevos movimientos sociales” (1992) son las siguientes:

No se politizan ni siguen a ningún partido concreto.

En muchas ocasiones las reivindicaciones tienen que ver con el estilo de vida y la identidad.

La forma de actuar también ha cambiado y algunas tienen una finalidad lúdica, como las acampadas.

Se organizan con asambleas y por lo tanto existe una mayor autonomía.

Movimientos sociales en España

En los últimos años, han ido apareciendo nuevos movimientos sociales en consecuencia del descontento de la población y de la crisis económica de 2008. Ante esta realidad, señalamos algunas de las reivindicaciones que han surgido en España:

Movimiento 15M

Fue un movimiento histórico que se difundió por todo el territorio español a través de manifestaciones para mostrar el desconecto de la población ante la crisis económica de 2008 y los recortes en las ayudas sociales y públicas.

A raíz de esto surgieron varias iniciativas políticas y sociales que pretendían dar respuesta a los ‘indignados’. En esta línea destacan La Marea Blanca, Stop Desahucios o Unidas Podemos.

Manifestación contra la Ley Mordaza

Desde que en 2015 entró en vigor la llamada ‘Ley Mordaza’, las organizaciones y movimientos sociales empezaron a denunciar “las graves consecuencias de su aplicación para el libre ejercicio de los derechos humanos”, según explican en la web de La Coordinadora, la red estatal de organizaciones y plataformas sociales.

A partir de ese momento, se han celebrado numerosas manifestaciones para reclamar la derogación de la actual Ley o la reforma total de esta con el objetivo de que garantice los derechos fundamentales. Esta petición la hacen bajo el lema "ni ley mordaza, ni mordaza maquillada".

El 8M en España

El movimiento feminista en este país cada vez va creciendo más y las últimas manifestaciones celebradas el 8 de marzo son un reflejo de ello. La evolución de la lucha feminista en pleno siglo .XXI ha venido marcada por diferentes acontecimientos sociales, como han sido la ley contra la violencia de género aprobada en 2004 o la ley de igualdad en 2007.

Después de dos años sin poder celebrarse debido a la alta tasa de contagios por la pandemia de COVID-19, este año la Comisión 8M ha confirmado que en 2022 el feminismo volverá a las calles de Madrid dos marchas por separado, que coinciden en hora pero no en recorrido ni en las reivindicaciones.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Se definen en su web como una “asociación gratuita que agrupa a activistas solidarias y a personas con dificultades para pagar la hipoteca, el alquiler, viven en un piso recuperado y quieren regularizar su situación o que se encuentran en proceso de desahucio”.

Surgió en febrero de 2009 en Barcelona tras la crisis inmobiliaria española y poco a poco se ha ido expandiendo por todo el país. El principal objetivo de esta plataforma era poder ayudar a aquellas personas que no podían pagar la cuota del alquiler y se encontraban bajo la presión constante del banco.

Trece años después, siguen denunciando la “injusta y dramática situación por la que pasan las personas afectadas” y reclamando cambios legales para que no se sigan “vulnerando los derechos fundamentales como por ejemplo a través de los desahucios”.

Movimiento ecologista: Fridays for Future

Es un movimiento internacional liderado por estudiantes que reclama acciones urgentes contra el calentamiento global. En concreto, comenzó en agosto de 2018, cuando Greta Thunberg, de 15 años, inició una huelga escolar por el clima. Este acto despertó el interés de sus compañeros, quienes se sumaron a la lucha, e incluso inspiró a millones de personas del mundo entero.

Desde entonces, se han celebrado numerosas manifestaciones por todos los países difundiendo algunos de sus principales objetivos: