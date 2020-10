¿Qué es el Partido Republicano?

El Partido Republicano es uno de los dos únicos partidos que ha ejercido el poder en Estados Unidos desde mediados del siglo XIX. Su primera victoria fue en el año 1860, cuando Abraham Lincoln se hizo con la mayoría en las elecciones. De hecho, a día de hoy, sigue siendo uno de los grandes iconos de la formación, especialmente por sus políticas antiesclavistas.

Los valores del Partido Republicano se asocian al conservadurismo, la defensa del libre mercado y el cristianismo. No obstante, como apunta a laSexta.com Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas y corresponsal durante 20 años en Washington, “en Estados Unidos, los partidos operan como grandes coaliciones, y dentro de cada corriente hay matices que no se pueden generalizar”.

De este modo, aunque se hable del Partido Republicano como una formación conservadora —que a grandes rasgos lo es—, existen diferencias muy importantes entre sus representantes, especialmente si atendemos a dos factores: la inexistencia de un órgano del partido que dictamine las corrientes ideológicas que se han de seguir, y la volatilidad de los representantes en función de la geografía y de los valores del electorado.

“Los partidos estadounidenses son grandes maquinarias electorales, no hay disciplina de partido porque no hay listas cerradas. Hay una vinculación mucho mayor con los votantes, y eso hace que haya muchas variantes. No es lo mismo ser un republicano en Nueva York, que probablemente defienda (o al menos entienda) el derecho al aborto o el escepticismo hacia la posesión de armas, que ser un republicano en el corazón del país, donde el electorado es mucho más conservador y provida”, explica.

En esta línea, el profesor insiste en que la política estadounidense es muy diferente a la de nuestro país: “En España tenemos la idea de los partidos políticos como grandes instituciones. Es decir, tú vas a Madrid y casi cualquiera te sabe decir dónde está la sede del Partido Popular y donde la del PSOE. Pero si vas a Washington, esto es mucho más difícil de saber. Además, la nominación nacional es de quien gana las primarias, no de quien decide el partido. El que se hace con el escaño es el que se lo trabaja”, explica.

¿Qué defiende el Partido Republicano? ¿Cómo es su candidato?

Según Rodríguez, en la actualidad podemos hablar de dos versiones del Partido Republicano: la pre-Trump y la pos-Trump. La elección del actual mandatario ha hecho que las posturas que ha defendido la formación política durante muchos años se hayan visto visiblemente alteradas, hasta el punto de que lo que se defiende ahora muy poco tiene que ver con lo que se defendía antes.

“El Partido Republicano ha dejado de ser un partido político y ha pasado a ser un instrumento de poder personal para Donald Trump”, incide el experto. En esta línea, desde que el exempresario ascendiera al poder en 2016, “el partido ha tomado una actitud oportunista y se ha considerado insatisfecho con una rebaja de impuestos, con colocar muchos jueces en la judicatura federal y otros objetivos a largo plazo”.

En su análisis, el profesor va todavía más allá en cuanto a la ideología que se defiende en este mismo momento con el actual presidente: “Trump no tiene nada que ver con los valores que se han defendido en el conservadurismo y el republicanismo, ni tan siquiera con el neoliberalismo —corriente que adquirió popularidad con el mandato del republicano Ronald Reagan en los años 80, que en buena parte se ha definido como “una aplicación radical y de gran alcance de la economía de libre mercado”, según una recopilación de artículos académicos sobre el término—. Trump es Trump, y él es populismo, que es una herramienta política, no una ideología”, incide Rodríguez.

Ahora bien, si atendemos a la campaña política que está protagonizando el candidato republicano y a las medidas concretas que defiende, estas se presentan como difusas. En cuestiones sociales, como la inmigración, la violencia racial, la sanidad o la posesión de armas, el candidato se caracteriza por una postura más estricta que algunos de sus predecesores. Pero en términos económicos o de política internacional, como apunta Juan Tovar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos y experto en política exterior estadounidense a laSexta.com, el mandatario no muestra tantas diferencias con sus rivales demócratas.

Trump defiende su gestión del coronavirus, aunque al mismo tiempo ha banalizado la enfermedad. También ha abogado por la dureza contra los inmigrantes, especialmente los mexicanos, y ha apostado fervientemente por el mantenimiento de la posesión de armas en Estados Unidos. No obstante, pese a que estas decisiones se puedan tomar como una exacerbación de algunos de los valores republicanos, el actual presidente ha sido algo totalmente nuevo en política internacional, según Tovar.

En este sentido, la actitud proteccionista de Donald Trump contrasta mucho con la concepción de libre mercado que siempre ha defendido el Partido Republicano. Y Tovar apunta que lo que ocurría con China “era un problema, y Trump ha sido el primero en ponerlo sobre la mesa”. También, en este ámbito, ha sido muy diferente a los Bush, con quien comparte una relación “que roza el odio”, afirma Rodríguez. Además, según Tovar, ha sido mucho más laxo en los conflictos internacionales, donde hoy en día “ninguno quiere verse envuelto”.

Listado de presidentes del Partido Republicano

