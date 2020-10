¿Qué es independencia?

"Cualidad o condición de independiente" es la definición que la Real Academia Española atribuye al concepto de independencia. Además, añade una segunda acepción: "la libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro".

Tipos de independencia

Hay diferentes formas jurídicas de crear nuevos estados, según explica el profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid José Antonio Perea Unceta, a laSexta.com.

Unión y fusión . "Estados que existen se unen, como lo que ocurrió con Yemen del Norte y Yemen del Sur, quienes forman la actual Yemen", explica el experto.

. "Estados que existen se unen, como lo que ocurrió con Yemen del Norte y Yemen del Sur, quienes forman la actual Yemen", explica el experto. Disolución . Es el caso de Checoslovaquia, que se dividió en la República Checa y la República de Eslovaquia. Una vez formalizada dicha disolución, el estado matriz desaparece y se mantienen los dos nuevos.

. Es el caso de Checoslovaquia, que se dividió en la República Checa y la República de Eslovaquia. Una vez formalizada dicha disolución, el estado matriz desaparece y se mantienen los dos nuevos. Descolonización . Cuando un Estado tiene un dominio de ultramar- alejado de su territorio- y le concede independencia a este territorio.

. Cuando un Estado tiene un dominio de ultramar- alejado de su territorio- y le concede independencia a este territorio. Separación . Un territorio que forma parte de un estado se segrega de él con el consentimiento del estado matriz. Un ejemplo de ello es la separación de Montenegro de Serbia.

. Un territorio que forma parte de un estado se segrega de él con el consentimiento del estado matriz. Un ejemplo de ello es la separación de Montenegro de Serbia. Secesión. "Es el caso más controvertido", expresa Perea. Se trata de una segregación de una parte del territorio pero sin el consentimiento del Estado matriz.

Desde la independencia de Panamá en el año 1903 en el mundo ha habido treces más; el último país en crearse tras independizarse fue Sudán del Sur en 2011, según explica el experto en Derecho Internacional. En estos casos, los movimientos sociales y políticos de los diferentes lugares han conseguido la independencia en contra de su estado- cosa que es ilícito desde el punto de vista del derecho internacional- pero, posteriormente, el estado lo ha terminado reconociendo formalmente, como relata Perea.

Además, según cuenta el especialista en Derecho Internacional, hay territorios que se han segregado sin el reconocimiento de su estado matriz y que, por tanto, no se aceptan como estados internacionalmente. Es el caso de República Turca del norte de Chipre y de Transnistria (ubicado en la frontera oriental de Moldavia con Ucrania). "Estos territorios viven en un limbo con muchas dificultades prácticas. No tienen pasaportes, no tienen prefijos telefónicos, no tienen internet, no pueden comercializar porque no tienen ISO (International Organization for Standardization, que se traduce al español como Organización Internacional de Estandarización) ", explica Perea.

¿Por qué Cataluña pide la independencia?

"La idea de la secesión ha estado presente en la vida política de Cataluña desde el siglo XIX", expresa a lasexta.com Macià Serra, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca.

Además, Cataluña ha sido considerada, junto con Galicia y País Vasco, una de las 'comunidades históricas" porque durante la Segunda República consiguió aprobar su propio estatuto de autonomía, que más tarde fue eliminado en el franquismo, según explica el Instituto Geográfico Nacional. Por su parte, el experto cuenta que durante esta época la postura independentista siempre era minoritaria (10-20%), incluso después del franquismo cuando algunos partidos políticos sin representación parlamentaria la defendían, explica el experto en política. Sin embargo, en 1989 hubo un gran cambio: Esquerra Republicana introdujo como objetivo del partido la independencia de los Países Catalanes.

En los siguientes quince años, el apoyo continuó siendo el mismo. Sin embargo, a partir de 2006 aproximadamente el porcentaje de catalanes que simpatizaban con la idea de independencia aumentó hasta un 40%. Para Serra, el motivo fundamental de este cambio fue la ausencia de reconocimiento al nuevo estatuto de autonomía.

Según explica el experto, en 2003 se empezó a redactar un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña para actualizar el último de 1979. Este texto fue aprobado en 2006 por el Parlament. Más tarde, se añadieron modificaciones y fue aprobado por el Congreso. Además se votó en referéndum y salió una mayoría positiva. "Después de todo esto, el tribunal constitucional dijo que algunos preceptos no eran constitucionales", explica el experto.

Por ello, "hubo mucha gente en Cataluña que sintió que su voz no contaba", estima Serra, quien asegura que este sentimiento está en la base de la idea de independencia. Detrás de esta causa, el experto en política señala que también hay motivos económicos, como el relacionado con los impuestos que se pagan en Cataluña, y motivos culturales. "Hay gente que piensa que una lengua diferente da lugar a una nación diferente y esta nación tiene derecho a tener un estado", añade.

¿Cuántos catalanes quieren la independencia?

En la actualidad hay varios sondeos que estudian la respuesta a esta pregunta. Uno de ellos es el realizado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de Cataluña. Según los datos publicados en el mes de julio de 2020 en la web de esta entidad, el 50,4% no está a favor de la independencia mientras que un 42% sí que la apoya. Un 5,4% expresa que no lo sabe.

¿Qué opina la Unión Europea de la independencia?

La entidad europea se ha mostrado contraria a la idea de independencia. Así lo expresó en octubre del año pasado la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva. La representante señaló: "la Comisión Europea respeta plenamente el orden constitucional español, incluyendo las decisiones de la judicatura española".

Tres años antes de la declaración de Andreeva, el presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, expresaba en su cuenta de Twitter que España continuaba siendo el único interlocutor de la Unión Europea. "Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no el argumento de la fuerza", añadía entonces.

También reforzó la postura de la UE el entonces presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani. El directivo aseguró, según declaraciones recogidas por Europa Press, que nadie en la Unión Europea iba a reconocer una declaración contraria al Estado de Derecho, a la Constitución española y al Estatuto de autonomía catalán.

¿Qué empresas apoyan la independencia?

La empresa catalana de estaciones de servicios low cost llamada Petrolis Indepents es una de las compañías que expresó y sigue expresando abiertamente su simpatía con la idea de independencia. Prueba de ello es el mensaje que han situado en su página web: "Nuestro primer compromiso con el país es contribuir a hacer viables el máximo de proyectos que tienen como objetivo que Cataluña alcance la independencia para construir un país con un alto bienestar social".

Respecto a la existencia de otras empresas simpatizantes con la cuestión independentista, no existe una lista oficial. A pesar de ello, productos como el cava catalán o marcas como Gallina Blanca sufrieron boicots en las redes sociales. Al respecto se pronunció el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien pidió que no se castigará a nadie ni se boicotease a nadie por la circunstancia de ser catalán.

Países que han conseguido la independencia

Colombia, Argentina, Estados Unidos y Brasil son algunos de los países que han logrado su independencia a lo largo de la historia. En el caso de Colombia, logró emanciparse de España en 1819. Según recoge el gobierno colombiano en su página web, los hechos se remontan al 20 de julio de 1810, cuando un altercado entre criollos y funcionarios de la Corona española terminó originando una revuelta popular y, con ella, el inicio de un proceso independentista.

Por su parte, Argentina también consiguió independizarse de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pertenecientes a la monarquía española. En 1810 empezaron las revueltas populares, que finalizaron el 9 de julio de 1816 con la firma de la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Sud América.

Estados Unidos fue otro de los territorios que consiguió emanciparse de su estado matriz, el Imperio Británico. Este proceso independentista se inició en 1775, cuando se dio comienzo una guerra que duraría hasta 1783, según relata la página web ShareAmerica (una plataforma del Gobierno de Estado de Estados Unidos para comunicar la política exterior estadounidense a todo el mundo). Tras ocho años de conflicto, los británicos firmaron la paz con los estadounidenses en 1784. Sin embargo, ya en 1776, los llamados Padres Fundadores (Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, entre otros) habían firmado la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

España también tuvo su guerra de independencia

El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se reveló contra la ocupación de las tropas francesas. Así dió comienzo la llamada Guerra de la Independencia Española o Guerra del Francés, según cuenta el profesor de Geografía e Historia Antonio Ortiz López en su libro 'La Guerra de la Independencia' (Marcial Pons, 2012).

Con la firma del Tratado de Fontainebleau, Carlos IV dio luz verde en 1807 los militares franceses para que ocupasen las principales ciudades españolas. Ortiz cuenta que la firma de este convenio fue "una maniobra maestra" del dirigente francés Napoleón Bonaparte, quien supo engañar a Carlos IV y a su heredero Fernando VII para que le permitieran ocupar España y así invadir Portugal (principal aliada de su enemigo Inglaterra).

De esta forma, 65.000 soldados franceses al mando del militar Murat ocuparon rápidamente las ciudades más importantes de la mitad norte de España. Mientras esto ocurría, Godoy (primer ministro de Carlos IV) decidió trasladar a la familia real a Aranjuez en marzo de 1808 con el objetivo de asegurar su huida hasta Sevilla, donde embarcarían hacia América.

El descontento popular ante los acontecimientos fue utilizado por un grupo de aristocráticas que deseaban derrocar a Carlos IV para hacer heredero a Fernando VII. Por ello, el 17 de marzo de 1808 tuvo lugar el Motín de Aranjuez: la multitud quemó el palacio de Godoy y se produjo la abdicación de Carlos IV en Fernando VII.

En ese momento, volvió a aparecer la figura de Napoleón. El dirigente francés aprovechó el dominio de las tropas francesas para conducir hasta Bayona a Carlos IV y a Fernando VII, quienes terminan cediendo la corona a José Bonaparte. Como respuesta a esta situación, se produjo el levantamiento popular madrileño del Dos de Mayo de 1808. Dicha sublevación motivó a la formación de acciones conjuntas de guerrilleros que lucharon para terminar con la presencia francesa. Gracias a ellas y al ejército organizado al mando del británico Wellington, las fuerzas napoleónicas terminaron perdiendo fuerza y retirándose hasta las fronteras pirenaicas. Pese a la aparente victoria, Ortiz asegura que esta guerra dañó "gravemente la estructura económica española, provocando su gran retraso".

