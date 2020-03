¿Qué es un diputado?

El diputado es un cargo electo que desarrolla su actividad política como representante de los ciudadanos en cámaras de representación de diversa índole, como asambleas municipales parlamentos regionales. En España, se suele conocer simplemente como diputado a aquel que ha sido elegido para intervenir en el Congreso de los Diputados.

Según recoge la Constitución, el número de miembros del Congreso de los Diputados debe encontrarse siempre entre 300 y 400. En 1985 esta indefinición quedó zanjada con la aprobación de la Ley Orgánica Régimen Electoral General. Desde entonces, se fijaron los 350 escaños que actualmente conforman el Congreso. Esto coloca la mayoría absoluta en los 176 escaños, la mitad de 350 más uno.

Los diputados son elegidos para ejercer su cargo por, como máximo, cuatro años. Esta duración queda sometida a las convocatorias de elecciones generales, que pueden ser adelantadas cuando el presidente del Gobierno lo considere oportuno.

¿Qué hacen los diputados?

Los diputados tienen derecho a voto personal e indelegable dentro del Congreso, aunque no están obligados a ejercerlo. Pueden participar tanto de los plenos como de las comisiones formadas dentro de la cámara.

En las sesiones de control tienen derecho a plantear preguntas al Gobierno, y también pueden acceder a los datos, informes y documentos que obren en poder de las Administraciones públicas para el mejor desempeño de sus funciones.

Los diputados pueden presentar proposiciones de ley, siempre y cuando estas proposiciones vengan acompañadas de la firma de otros 14 diputados. Asimismo, todos tienen la capacidad de presentar enmiendas a los artículos de todo aquello que se legisle en el Parlamento.

¿Qué derechos tienen los diputados?

Entre los derechos más destacables de los diputados se encuentran la inviolabilidad, la inmunidad y el aforamiento. El primero asegura que los parlamentarios no podrán ser juzgados por las opiniones emitidas en el Congreso de los Diputados. Este derecho es vitalicio, por lo que no podrá tampoco ser encausado tras dejar su puesto por las opiniones emitidas durante el desempeño de su cargo en el Congreso. Sí podría serlo, sin embargo, si ciertas opiniones fueran manifestadas fuera del marco de la cámara, como en mítines o ruedas de prensa, siempre que no prevalezca el derecho de opinión. Además, dentro del Congreso podrá ser llamado al orden por el presidente de la Mesa.

La inmunidad evita que los parlamentarios sean detenidos a no ser que cometan delito flagrante, esto es, que sea sorprendido en pleno acto. Tampoco podrán ser procesados sin la autorización expresa de la Cámara baja, que deberá aprobar previamente un suplicatoria.

El aforamiento asegura que los miembros de las Cortes Generales, tanto diputados como senadores, serán juzgados directamente por el Tribunal Supremo en vez de por el tribunal que estaría normalmente a cargo del delito juzgado.

¿Cuántos diputados hay por provincia?

El número de diputados por provincia varía dependiendo de la población que exista en esa provincia. En el reparto, cada circunscripción tiene de base dos diputados, uno en el caso de Ceuta y Melilla como ciudades autónomas. Por tanto, 102 escaños son fijos, quedando otros 248 que se reparten por un sistema de proporcionalidad.

El BOE establece, tras una revisión de la población en cada zona, el número de escaños que le corresponde. Así por, por ejemplo, en la XIV Legislatura se establecieron solo los escaños básicos en Ceuta, Melilla y Soria, otorgándoles uno, uno y dos respectivamente.

¿Quién elige a los diputados?

Los diputados son elegidos por los ciudadanos, que acuden a las urnas en las elecciones generales. Estos seleccionan una de las listas propuestas por los partidos políticos. Si la lista seleccionada alcanza el 3% del total de votos emitidos durante las elecciones, podrá optar a tener representación. Cumplido este requisito, en cada circunscripción se repartirán escaños en base a la Ley D’Hont, de manera proporcional.

¿Cómo se elige a los diputados?

Los partidos políticos de nueva creación que quieran presentar candidatos a las elecciones generales deben presentar un número de firmas como avales. En el caso de las elecciones generales, este número corresponde al 0,1% del censo de los electores para partidos políticos y del 1% para agrupaciones de electores. Los partidos políticos con representación en la cámara no necesitan presentar avales.

Cada partido presenta una lista cerrada con una serie de candidatos en un orden determinado. En las elecciones generales, los votantes eligen una de esas listas, al contrario que, por ejemplo, en las listas del Senado, que son abiertas y en las que se pueden elegir representantes de diferentes partidos.

¿Cuántos diputados por España hay en el Parlamento Europeo?

El Parlamento Europeo se encarga de legislar y controlar a los estados miembro a nivel internacional. Está compuesto por 702 diputados elegidos en los 27 estados miembro por sufragio universal directo cada cinco años. La forma de selección depende de cada país, con la condición de que garantice la igualdad entre sexos y el carácter secreto del voto.

Al igual que en España, la cantidad de diputados que hay en el Parlamento provenientes de un país representan un número proporcional a la población del Estado miembro sobre la población total de Europa.

En la actualidad, España cuenta con 59 eurodiputados, que se reparten entre las diferentes agrupaciones europeas de partidos. Es importante recordar que los europarlamentarios se agrupan en función de su ideología, no de su nacionalidad.

Bibliografía y fuentes

- Diccionario del español jurídico de la Real Academia Española.

- Boletín Oficial del Estado; Constitución Española.