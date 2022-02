Todo el mundo está hablando de lo mismo: Wordle es el nuevo juego online de moda. Es probable que hayas visto en Twitter a muchas personas compartir sus resultados en forma de cuadrados verdes, amarillos y negros. Pero ¿sabes qué es y cómo se juega? Te damos las claves para que te puedas sumar a la conversación.

Wordle, un juego diario y online que consiste en adivinar palabras de cinco letras. Cada 24 horas hay una nueva palabra del día que tienes que averiguar. El éxito del juego ha sido tal que fue adquirido por el New York Times. El periódico afirma que más de 300.000 personas juegan a Wordle cada día.

Wordle fue creado por el programador Josh Wardle en octubre de 2021 para jugar él y su compañera Palak Shah. Sin embargo, tras compartirlo con sus familiares y ver el éxito que tenía, lo hicieron público en octubre de 2021 en una web muy sencilla. Desde entonces se convirtió en tendencia en todo el mundo.

Por qué Wordle engancha

1. Facilidad: Wordle es un juego sencillo, de normas claras y rápido de aprender. No hay que descargar ningún programa o aplicación para empezar a jugar.

2. Solo un juego al día: esto crea un cierto nivel de interés porque no hay más que una oportunidad con el Wordle. Si te equivocas, tienes que esperar hasta mañana para conseguir un nuevo rompecabezas.

3. Todo el mundo juega al mismo acertijo: este favorece la creación de comunidad alrededor del juego. Las personas comparten cómo les ha ido.

4. Es fácil compartir tus resultados: el juego está bien pensado para las redes sociales. Una vez que has terminado con éxito o sin éxito el rompecabezas del día, se te invita a compartir tu viaje tuiteando la imagen.

Cómo se juega a Wordle

Wordle ofrece a los jugadores seis oportunidades de adivinar una palabra de cinco letras seleccionada al azar. Como se muestra arriba, si tienes la letra correcta en el lugar correcto, esta aparecerá en color verde. Una letra correcta en el sitio equivocado aparece en amarillo. Una letra que no está en la palabra en ningún lugar sale en gris.

Puedes introducir un total de seis palabras, lo que significa que puedes introducir cinco palabras de prueba de las que puedes extraer pistas sobre las letras y su colocación. Luego tienes una oportunidad para usar esas pistas y dar con la palabra correcta. O puedes intentar mejorar el rendimiento y adivinar la palabra del día en tres, dos o incluso un intento.

Aunque el juego original es en inglés y está en manos del New York Times, también existen versiones para jugar en español, como esta desarrolla por el ingeniero electrónico colombiano, Daniel Rodríguez. "Me pareció bastante interesante la sencillez de juego, que no tuviera ningún tipo de registro, que no estuviera atado a ninguna empresa", explicaba a LaSexta el creador de la versión en castellano. También se pueden encontrar online versiones en Catalán, el gallego o el euskera.