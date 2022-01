El sudoku es un juego matemático muy interesante tanto para niños como para adultos. El objetivo del sudoku es rellenar las casillas vacías con los números del uno al nueve en todas las filas, columnas y todas las cajas rectangulares donde se presentan una serie de números aleatorios.

El sudoku clásico consiste en una matriz de 9×9 dividido en submatrices de 3×3 en el que hay que colocar los números del uno al nueve dentro de las casillas sin repetir ninguno.

El objetivo es colocar los números que falten en esas casillas sin que en ninguno de esos tres casos se repitan. Ese es el reto que nos presenta este juego y que a muchos les parece muy frustrante, pero con paciencia y entrenamiento mental te acabará saliendo. ¡Todo es cuestión de práctica!

El origen del Sudoku

El sudoku apareció por primera vez en 1.979 en una revista de Nueva York (EEUU). Este juego fue inventado por Leonhard Euler en la década de 1.970 y diseñado por el arquitecto Howard Gardner. Posteriormente una empresa japonesa exportó el juego en la década de los 80 y a partir de ahí fue cuando ganó popularidad en Japón. Se le realizó varios cambios al dicho Juego hasta convertirlo en lo que ahora conocemos como sudokus y precisamente fueron los japoneses los que se encargaron de cambiarle el nombre por Sudoku. Para el año 2005, el sudoku ya se conocía en todo el mundo.

Cómo jugar al sudoku: Nivel fácil/principiante

Lo primero que vas a hacer es buscar un sudoku fácil. Te enseñaremos un truco muy útil que se llama barrido para encontrar posiciones únicas en las que pueden ir algunos números. Si, por ejemplo, nos damos cuenta de que en una fila faltan solamente tres números, entonces esos números que faltan son los que hay que poner sin que estos se repitan, ni en la fila ni en la columna. Una vez que hayas descubierto cuáles son los números que faltan, entonces solo te quedará encontrar una posición en la que pueda ir cada uno.

Para realizar el barrido hay que despejar el número que ya esté posicionado en cada casilla y asegurarnos de que no se repita ni en la fila, ni en la columna en la que esté. Haz exactamente los mismos barridos para cualquier número que quieras despejar, y así irás resolviendo los números que te vayan faltando uno a uno.

El barrido se puede hacer por filas primero y continuar descartando los números en las columnas y así hasta que el Sudoku se complete.

Cómo jugar al sudoku: Nivel medio y difícil

En estas cuadrículas se reduce un poco los números que se vayan facilitando para adivinar cuáles son los que faltan. Por cuadrícula se podría facilitar entre dos a tres números, y el resto dependerá de nuestras habilidades y estrategias para poder resolverlo. En el caso del nivel difícil se facilita solo un número por cuadrícula, por lo que tendrás que poner más énfasis y atención en qué número colocar, teniendo en cuenta que esto es un rompecabezas de números, te repetimos que ningún número se puede repetir en ninguna casilla.

Consejos para jugar mejor al sudoku

1. Despeja de uno en uno: Lo mejor es ir quitándote de encima número por número. Lo primero que te aconsejamos es comenzar por el número más alto, que en este caso por ejemplo es el nueve. Una vez que tengamos más o menos claro dónde irán todos los nueves, pasaremos a por el ocho. Y así con todos los números de mayor a menor. Recuerda en todo momento que no se puede repetir ningún número, ni en la misma cuadrícula ni en la misma columna entonces el que se selecciones se supone que te ayudará a despejar números lo más rápido posible.

2. Piensa y toma nota antes. Es importante que pienses mucho, pero más aún que tomes nota de los números que sospeches que podrían estar en esas casillas. Con un lápiz escribe en pequeñito el número que creas que vaya en cada casilla para no olvidarlo después. Esto te servirá a la hora de tener todos los números despejados y te falten los últimos por rellenar el tablero con los que te falten.

3. Organización: No vayas de una cuadrícula a otra a lo loco porque así te agobiarás y no podrás avanzar con el sudoku de manera ordenada. Lo mejor es enfocar toda tu atención en una sola celda, así en vez de tener un cuadro grande de cuadrículas divididas en cajas de 3x3 en las que centrarte, solo tendrás una sola celda de 3x3 casillas. Esto te ayudará a no perder tu atención y procesarás mejor las estrategias que necesitas para avanzar con el juego.

4. Material: Si vas a jugar con lápiz y papel nunca empieces el juego usando un bolígrafo, aunque tengas toda la certeza del mundo de que ese sea el número que hay que colocar en esa casilla. Usa lápiz y goma de borrar en caso de que tengas que corregir algún número y retroceder.

Dónde encontrar sudokus

Si la tecnología no es tu mayor aliada y eres de los que prefieren lápiz y papel, también existen miles de revistas y periódicos en los que hay secciones de pasatiempos y juegos para agilizar y entrenar la mente. También hay aplicaciones móviles disponibles tanto en la Play Store como en la App Store.