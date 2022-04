Vivir en una casa afectada por las humedades puede llegar a ser muy peligroso. La humedad puede provocar la aparición de moho en las paredes e incluso pudrir los muebles y los marcos de las ventanas de madera. Y, por supuesto, no es bueno para la salud.

Lo ideal es que una casa tenga un nivel de humedad de alrededor del 45%. Si desciende por debajo del 30%, está demasiado seca. La falta de humedad provoca sequedad en las mucosas, nariz, boca y la garganta. Por el contrario, si supera el 50%, la alta humedad puede empezar a resultar incómoda y comenzar la aparición de hongos y de enfermedades y alergias.

Hay varias causas por las que la humedad en la casa puede ser demasiado alta, generando diferentes tipos de humedad.

Tipos de humedades en casa

Humedad por condensación: se produce cuando aire caliente cargado de humedad entra en contacto con alguna superficie fría, se enfría rápidamente y libera el agua, que se convierte en gotas líquidas sobre la superficie fría. Esto puede dar lugar a un crecimiento de moho que aparece como una nube de pequeños puntos negros. También es frecuente que se produzca en puntos donde el aire está quieto, como las esquinas de las habitaciones, detrás de los muebles o dentro de los armarios.

La humedad por capilaridad: viene provocada por la excesiva acumulación de agua en el subsuelo, que no drena y acaba estancándose y siendo absorbida por la cimentación y soleras de los edificios.

La humedad por filtraciones: la que entra a la casa a través de fugas o grietas en las tuberías, un tejado dañado, canalones obstruidos, huecos en los marcos de las ventanas y revoques y ladrillos agrietados o defectuosos.

(Nota: Las casas recién construidas pueden tener a veces sensación de humedad porque el agua utilizada durante su construcción aún se está secando).

Cómo calcular la humedad de tu casa

Puede que aún no veas ninguna mancha en la pared, pero sospeches que la humedad de tu casa es alta. Para salir de dudas necesitas medir la humedad relativa del aire, algo que puedes hacer con un higrómetro. Estos son los tipos que hay, según Murprotec:

1. Higrómetro de condensación: para calcular la humedad atmosférica al conseguir el punto de Rocío.

2. Higrómetro de cabello: funciona gracias a una cuerda de cabellos que se retuerce con mayor o menor grado según la humedad ambiente.

3. Higrómetro de absorción: utiliza sustancias químicas higroscópicas, las cuales absorben y exhalan la humedad, según las circunstancias que los rodean.

4. Higrómetro eléctrico: formado por dos electrodos arrollados en espiral entre los cuales se halla un tejido impregnado de cloruro de litio acuoso.

Cómo quitar la humedad en casa

Trucos para reducir la condensación

1) Produce menos humedad: empieza por cosas sencillas como dejar las cacerolas tapadas al cocinar, secar la ropa al aire libre, ventilar la secadora al exterior y evitar el uso de estufas de parafina o de gas sin chimenea, que producen mucha humedad.

2) Deja salir el aire húmedo y entrar el aire fresco: los extractores son una forma eficaz de eliminar el aire húmedo y el vapor para que se forme menos condensación. Algunas casas muy modernas tienen extractores que funcionan continuamente, instalados en el techo de los cuartos de baño y ducha. Consumen muy poca electricidad. Evita que el aire húmedo entre en el resto de tu casa. Cuando cocines o te duches, mantén la puerta cerrada y abre la ventana para que el vapor salga. Mientras tanto, deja que circule el aire fresco para evitar que se forme moho donde el aire está quieto. Asegúrate de que hay un hueco entre los muebles y las paredes, y ventila de vez en cuando los armarios.

3) Aísla y protege tu casa de las corrientes de aire: los hogares cálidos sufren menos la condensación, por lo que debes asegurarte de que tu casa está bien aislada. Debes rellenar paredes huecas y poner doble acristalamiento cuando sea posible.

4) Calienta un poco más tu casa: aunque no quieras gastar dinero en calentar las habitaciones que no utilizas, las habitaciones muy frías son más propensas a la humedad y el moho. Las habitaciones que no se utilizan necesitan una buena ventilación de vez en cuando.

Cómo quitar el moho

1. ¿Merece la pena? Es la primera pregunta que te debes contestar antes de limpiar el moho. Asegúrate de que lo que está cubierto con moho aún está estructuralmente sólido como para que merezca la pena limpiarlo. Si no, lo mejor será deshacerse de ello. En todo caso, antes de proceder a limpiarlo, debe estar totalmente seco.

2. Limpia el moho superficial con un paño de microfibra humedecido en una mezcla de una parte de lejía con cuatro de agua. Frota una zona con esa mezcla. No sigas enjuagando el paño, deshazte de él y vuelve a usar un paño nuevo.

Otra opción es mezclar un cuarto de cucharadita de aceite de clavo mezclado con un litro de agua para limpiar las superficies duras. Hay que dejar actuar 24 horas y, si el moho no se cae solo, límpialo con un paño y vinagre blanco mezclado con agua.

Si no te quieres complicar demasiado, la mayoría de los detergentes domésticos también pueden hacer el trabajo, pero recuerda aplicar después un limpiador antibacteriano para matar los gérmenes y eliminar los olores.

Cuando vuelvan a aparecer pequeñas zonas de moho, utiliza una solución de vinagre blanco (una parte de vinagre por tres de agua) o aceite de árbol de té (dos cucharaditas por dos tazas de agua).

También puedes tratar la zona afectada con una pintura resistente al moho, disponible en la mayoría de las ferreterías.

Recuerda que para limpiar el moho se recomienda llevar equipo de protección, como mascarilla, guantes y protección ocular.

Cómo controlar la humedad dentro de casa

Una buena ventilación del hogar es el mejor aliado para controlar la humedad en el interior de una casa. Aquí os dejamos algunos consejos más:

- Tiende la ropa en el exterior

- Abre las ventanas

- Instala sistemas de ventilación mecánicos en el baño y la cocina

- Coloca un deshumidificador

- Utiliza absorbentes en armarios y estancias pequeñas.

- Cierra la puerta cuando te duches

- Cocina con la tapa puesta y el extractor encendido

- Programa la función 'Dry' del aire acondicionado

- Incrementa el drenaje perimetral