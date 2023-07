Barbie ha sido, desde sus inicios, mucho más que una simple muñeca. Ha sido un modelo a seguir y una fuente de inspiración para generaciones de niñas y niños en todo el mundo. Pero también, sobre todo con el paso de los años, ha despertado críticas acusada de idealizar un cuerpo imposible creando aspiraciones enfermizas. Pero también ha querido representar a las mujeres de todas las razas y profesiones a lo largo del tiempo, incluso siendo 'feminista', cuando todavía el término no estaba en auge.

La llegada de la película "Barbie", una producción británico-estadounidense de comedia romántica, supone la primera adaptación de acción real basada en la famosa muñeca. Dirigida por Greta Gerwig y coescrita junto a Noah Baumbach, la película promete llevar a los espectadores a un mundo de fantasía y aventura, mientras sigue las emocionantes peripecias de Barbie.

La trama de la película se centra en la vida de la muñeca tras ser expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta. Barbie se embarca en un viaje en el mundo humano para encontrar su felicidad y descubrir su verdadero propósito en la vida. El reparto del filme está encabezado por Margot Robbie como Barbie, y también incluye a Ryan Gosling como Ken y a Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Alexandra Shipp y Emma Mackey, como diferentes variaciones de Barbie.

La grabación de la película comenzó en marzo de 2022 en Warner Bros. Studios en Inglaterra y terminó el 21 de julio de 2022. El tráiler, junto con un póster, se lanzó al público al día siguiente, el 16 de diciembre de 2022.

Quién creó a Barbie

Detrás de este ícono cultural se encuentra Ruth Handler, una visionaria cofundadora de Mattel que supo identificar una necesidad en el mercado de juguetes. En 1959, Ruth Handler notó que su hija prefería jugar con muñecas de papel que representaban a mujeres adultas en lugar de las tradicionales muñecas bebé.

Handler se percató de que las opciones de muñecas que existían en el mercado eran limitadas y no reflejaban la realidad de las niñas en crecimiento. No había muñecas tridimensionales que permitieran a las niñas explorar cómo ser mujeres adultas, solo muñecas bebés que las animaban a practicar el cuidado y la maternidad, según The New York Times.

Así, surgió la idea de crear una muñeca que representara a mujeres adultas y ofreciera una amplia gama de posibilidades para el juego imaginativo.

En la Feria del Juguete de Nueva York, en ese mismo año, Ruth Handler presentó al mundo su innovadora creación. La muñeca Barbie, una "muñeca adolescente a la moda", para niñas de 8 a 12 años, debutó con un traje de baño blanco y negro. El nombre 'Barbie' fue inspirado en su propia hija, Bárbara.

Con su cabello rubio y su figura esbelta, Barbie capturó la imaginación de niñas y niños, convirtiéndose en un éxito inmediato de ventas en todo el mundo. Más adelante, los clientes quisieron que tuviera novio y, en 1961, se presentó a Ken, que lleva el nombre del hijo de los Handlers (los vestidos de novia están a la venta desde 1959).

Cuántas muñecas Barbie hay

Desde sus inicios, Barbie ha encarnado más de 180 carreras y profesiones diferentes, desde astronauta hasta presidenta de los Estados Unidos. Existen más de 100 modelos diferentes de muñecas Barbie.

A lo largo de los años, la marca Barbie ha evolucionado y ha trascendido las fronteras de los juguetes, expandiéndose hacia una amplia gama de productos relacionados. Además de la muñeca Barbie, Mattel ha creado una variedad de accesorios, ropa, libros y películas que han enriquecido la experiencia de juego y entretenimiento de los seguidores de Barbie en todo el mundo.

Críticas a Barbie

No obstante, Barbie también ha enfrentado críticas y controversias en relación a su imagen corporal y su impacto en la autoestima de las niñas. Algunos críticos argumentan que la representación física de Barbie puede transmitir un estándar de belleza poco realista y saludable para las niñas. En respuesta a estas preocupaciones, Mattel ha dado importantes hacia la inclusión y la diversidad al lanzar la línea de muñecas 'Barbie Fashionistas', que presenta diferentes tipos de cuerpo, tonos de piel y características faciales, buscando así reflejar la realidad de la diversidad.

En concreto, en 2015, comenzó a lanzar 100 tonos de piel, texturas de cabello, formas de cara y colores de ojos diferentes. Además, como explica el citado medio, hay cuatro tipos de cuerpo para la muñeca: original, con curvas, pequeña y alta. Desde entonces se ha lanzado al mercado una Barbie con vitíligo, una con síndrome de Down, una Barbie calva y muchas otras, además de una serie basada en mujeres inspiradoras como Rosa Parks, Maya Angelou y Billie Jean King.