¿Estás jugando a los detectives con tu dieta, intentando descifrar si el gluten es el culpable de tus malestares? Si te preguntas si eres celiaco, sigue leyendo para saber cómo salir de dudas.

La enfermedad celíaca es una condición autoinmune que provoca una reacción adversa al gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Se calcula que afecta a 1 de cada 100 personas en todo el mundo, pero solo alrededor del 30% son diagnosticadas correctamente, según Celiac.org.

Sus síntomas (bien lo sabrás si lo eres) pueden variar mucho, incluyendo desde diarrea y estreñimiento hasta dolor abdominal, hinchazón, fatiga o la pérdida de peso.

Existen varias pruebas que te pueden ayudar a confirmar si eres celíaco. Aunque no hay cura, la celiaquía, también llamada enteropatía sensible al gluten, se puede controlar a través de una dieta estricta sin gluten. No es ninguna broma, en los niños, la malabsorción puede afectar al crecimiento y al desarrollo. Si no se gestiona adecuadamente, la enfermedad celíaca puede llevar a complicaciones graves.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad celíaca?

Cuando una persona con enfermedad celíaca consume gluten, se produce una respuesta inmunitaria que daña el revestimiento (vellosidades) del intestino delgado y evita la absorción adecuada de nutrientes. Las vellosidades absorben vitaminas, minerales y otros nutrientes de los alimentos que ingiere y si están dañadas, no se pueden obtener suficientes nutrientes, por mucho que coma.

Síntomas de la celiaquía en adultos

Los síntomas pueden variar en gran medida en adultos y niños. A continuación, te contamos algunos de los más comunes en adultos:

Síntomas digestivos:

Diarrea

Fatiga

Pérdida de peso

Hinchazón y gases

Dolor abdominal

Náuseas y vómitos

Estreñimiento

Síntomas no digestivos:

Anemia, generalmente por deficiencia de hierro

Pérdida de densidad ósea (osteoporosis) o ablandamiento de los huesos (osteomalacia)

Erupción cutánea con picazón (dermatitis herpetiforme)

Úlceras bucales

Dolores de cabeza y fatiga

Daño en el sistema nervioso, incluyendo entumecimiento y hormigueo en los pies y las manos, posibles problemas de equilibrio e impedimentos cognitivos

Dolor articular

Reducción del funcionamiento del bazo (hipoesplenismo)

Síntomas de la celiaquía en niños

Como sucede con los mayores, los síntomas de la enfermedad celíaca en niños pueden variar mucho entre unos y otros. Los más comunes son: diarrea, estreñimiento, dolor e hinchazón abdominal, gases, heces pálidas y malolientes.

Los bebés pueden presentar retraso en el crecimiento, y los niños mayores pueden experimentar pérdida de peso, cansancio y dolor abdominal.

Además, la enfermedad celíaca puede provocar anemia, irritabilidad, baja estatura, pubertad tardía, llagas en la boca y síntomas neurológicos, como trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), discapacidades de aprendizaje, dolores de cabeza, falta de coordinación muscular y convulsiones.

También puede causar una enfermedad de la piel con picazón y ampollas llamada dermatitis herpetiforme.

Por otro lado, algunos niños pueden no mostrar ningún síntoma, y la enfermedad celíaca se descubre mediante un análisis de sangre.

¿Qué causa la enfermedad celíaca?

La enfermedad celíaca es hereditaria, lo que significa que se da en familias. Las personas con un familiar de primer grado con celiaquía (padre, hijo, hermano) tienen un riesgo de 1 entre 10 de desarrollar la enfermedad celíaca. Aproximadamente el 30% de las personas celiacas tienen las variantes genéticas llamadas DQ2 o DQ8. Sin embargo, solo alrededor del 3% de las personas con estas variantes genéticas llegan a desarrollar la afección.

Asimismo, hay que tener en cuenta que puede desarrollarse a cualquier edad después de que las personas empiecen a consumir gluten. Las investigaciones sugieren que los niños con una predisposición genética a la enfermedad celíaca, aquellos que consumen más gluten en la primera infancia podrían correr un mayor riesgo de padecer enfermedad celíaca, segúnNIH.

¿Cómo saber si soy celíaco? las pruebas

Si crees que puedes ser celiaco, es crucial que consultes con un profesional médico para obtener un diagnóstico certero y recibir asesoramiento sobre cómo lidiar con los síntomas. Estas son las pruebas que pueden recomendarte.

1.Análisis de sangre: mide la presencia de anticuerpos en la sangre que se producen en reacción al gluten. Unos niveles elevados pueden indicar la existencia de la enfermedad celíaca. Generalmente, se recomienda este examen a personas con síntomas de la condición o con un riesgo incrementado de desarrollarla.

El resultado de la prueba de sangre para enfermedad celiaca puede ser, según explican desde Medlineplus:

* Negativo: significa que no se encontraron anticuerpos contra enfermedad celíaca en su sangre, por lo que probablemente no la tengas.

* Positivo: se encontraron anticuerpos contra la enfermedad celiaca en su sangre. Por ello, es probable que tenga la afección. Para confirmar el diagnóstico, necesitarás más pruebas para verificar daños en el intestino.

* Incierto, indeterminado o no concluyente: no está claro si tiene enfermedad celíaca

Tu médico puede solicitar otras pruebas

2.Biopsia del intestino delgado: se toma un fragmento de tejido del intestino delgado para identificar posibles señales de daño causado por la enfermedad celíaca.

3.Cápsula endoscópica: se introduce una pequeña cámara en una cápsula para observar el intestino delgado. A medida que pasa, registra imágenes. La cámara sale de su cuerpo durante una evacuación intestinal.

4.Prueba genética: esta prueba busca los genes asociados con la enfermedad celíaca. Si tienes los genes, no significa necesariamente que tengas la enfermedad, pero aumenta el riesgo de desarrollarla, como hemos visto anteriormente.

5.Prueba de eliminación: se trata de eliminar los alimentos que contienen gluten de la dieta durante un período de tiempo para ver si los síntomas desaparecen.

6.Pruebas para otros posibles problemas subyacentes de la enfermedad celíaca: anemia, osteoporosis o falta de ciertas vitaminas.

Estrategias para vivir con celiaquía

El manejo de la enfermedad celíaca se centra fundamentalmente en la adopción de una dieta libre de gluten, evitando el trigo, la cebada y el centeno. Es vital leer las etiquetas de los alimentos para detectar el gluten oculto en productos procesados. Cuando comas fuera, comunica tus necesidades dietéticas al restaurante.

Para un enfoque más personalizado, considera unirte a un grupo de apoyo para celíacos. Mantén un estilo de vida saludable con ejercicio regular y chequeos de salud para prevenir complicaciones.