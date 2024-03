Encuentros con Sabor llega a su final y lo hace exprimiendo al máximo el sabor de la cerveza y con cuatro elaboraciones para chuparse los dedos. Los cuatro concursantes compiten en el último programa de este talent show cervecero para ganar el programa y llevarse un ticket único de 20 experiencias de Mahou.

Eso sí, esta vez el reto será más complicado. Los concursantes tendrán que elaborar una receta que potencie el sabor de la Mahou Cinco Estrellas, icónica cerveza de la marca, y para ello tendrán que utilizar necesariamente no un ingrediente, sino dos.

El lugar escogido para instalar las cocinas de Encuentros con Sabor es el emblemático Museo del Ferrocarril de Delicias, en Madrid. Allí se han reunidos los ocho finalistas, que tendrán también el apoyo de sus grupos de amigos, presentes en la final.

Además, esta vez los conductores del programa serán de máximo nivel gastronómico y cervecero: Carlos Gutiérrez, maestro cervecero de Mahou, y Jorge Bretón, coordinador del Área de Cocina del Basque Culinary Center, detallarán a nuestros finalistas cómo serán las pruebas y elegirán el plato vencedor.

Dos ingredientes clave

Se nos hace la boca agua viendo lo que preparan los finalistas, pero, antes que eso, salivamos con la prueba para conseguir los cinco minutos extra: ¡tirar cuatro cervezas de grifo! El maestro cervecero de Mahou se esmera en explicar bien a Maxi Iglesias, Beret, Ruth Lorenzo y a Mario Vaquerizo el método para tirar la cerveza perfecta, pero ¡ay!, el desastre está asegurado. A cambio, se lo pasan como niños.

Tras el juego, y ya en los fogones, se disponen a elaborar su receta: la ternera y el té serán los ingredientes estrella para conducirles hacia la victoria. Estos dos ingredientes han sido elegidos entre otros muchos que combinan bien con Mahou Cinco Estrellas. La cara de Mario Vaquerizo cuando los oye es un poema, no diremos más.

Los 90 minutos definitivos

En los 90 minutos que dura la elaboración, la diversión y los nervios están presentes. Los cuatro famosos intentan ayudar a sus concursantes, aunque no siempre con éxito: "No tengo ni idea, como me vea mi madre en la tele...", lamenta Beret.

David, finalista junto a Ruth Lorenzo, elabora un roast beef de ternera, el plato más complicado, según el experto Jorge Bretón. María, ganadora del segundo programa, prepara unos dumpling de ternera y té junto a Mario Vaquerizo; Maxi Iglesias y Carlos, primeros finalistas del programa, se las verán con un steak tartar con consomé de ternera y té, y la última receta, unos mini rollitos de primavera de ternera y té, serán tarea de Adrián y Beret.

El momento de la verdad

Tras la locura extrema en la cocina, llega la cata: "Todos los platos tienen muy buena pinta", señala el chef del Basque Culinary Center. A pesar de las múltiples dificultades que han tenido que sortear los concursantes, y teniendo a un jurado muy exigente, lo cierto es que el resultado es más que apetecible y consiguen elaborar esas recetas que potencien el sabor de Mahou Cinco estrellas.

La "textura está muy bien", "redondea y potencia con los amargos de la cerveza", "un plato muy rico y redondo" o "sorprendente" son algunas de las valoraciones más positivas de Bretón tras degustar los platos.

Pero solo puede ganar uno y, tras una intensa reflexión, Gutiérrez y Bretón eligen a los dumpling de María y Mario Vaquerizo. "Después de veros con los nervios, os han quedado muy bien", señala el chef.

"Aquí venimos a ganar y venimos a por todas", había dicho el líder de Nancys Rubias al principio del programa. Está claro que, cuando Vaquerizo se propone algo, va a tope a por ello. Y eso que "nadie daba un duro por nosotros", como exclama entre risas. Todo, por supuesto, conseguido gracias a la destreza culinaria de su chef vencedora, que disfrutará de las 20 experiencias Mahou y cuyo grupo tendrá cerveza gratis durante un año.

Mientras, el resto podemos disfrutar otra vez, y acompañados de una caña a ser posible, de todos los programas de este talent show en laSexta, atresplayer y en la web de Mahou.