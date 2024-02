El actor Maxi Iglesias ha puesto a prueba el verdadero valor de la amistad de cuatro jóvenes en Encuentros con Sabor, el nuevo talent show de laSexta en el que cuatro grupos de amigos tendrán que cocinar recetas con las que potenciar el sabor de una cerveza Mahou.

En los siguientes episodios de este programa culinario serán Beret, Ruth Lorenzo y Mario Vaquerizo quienes retarán a nuevos grupos de amigos a cocinar un plato tradicional que potencie el sabor de las cervezas más innovadoras.

En este primer episodio, Maxi Iglesias, actor conocido por series como Física o Química o Valeria, ha reunido a cuatro amigos "seriéfilos" en un escenario inigualable como son los Cines Callao de Madrid para elaborar un postre con el que disfrutar aún más del sabor de Mahou Rosé.

El ingrediente en común entre Mahou Rosé y las recetas que los concursantes tienen que elaborar son los frutos rojos, es por ello que Carlos, Elena, Silvia y Alicia nos hacen salivar con cuatro elaboraciones: milhojas, panna cotta, tarta de queso y un coulant de chocolate, respectivamente.

Amigos de toda la vida

Entre amigos se disfruta la cerveza y, entre amigos también, es más divertido competir. Así lo han puesto en evidencia estos cuatro jóvenes, quienes aprovechan cualquier oportunidad para reírse juntos: "Nos picamos, pero luego a la hora de la verdad nos damos todo el amor posible", dice Silvia, de 23 años, y que elabora una tarta de queso Payoyo, un queso de cabra originario de la Sierra de Grazalema, en Cádiz.

Silvia, Alicia y Elena son tres amigas madrileñas "de toda la vida" que conocieron a Carlos un día al volver de fiesta. Y esa alianza se deja entrever en los chascarrillos que nos dejan en el programa y en cómo Silvia elige a su amigo-contrincante para boicotear su receta en los 30 segundos de "incordiar" que les regala Maxi Iglesias.

Carlos (25 años) y amante de las motos como Maxi Iglesias, no se queda atrás y le devuelve la bola en su turno de incordiar. Suya es una milhoja que empieza con un susto, pero que le dará grandes alegrías.

Además, Carlos cuenta con cinco minutos más conseguidos en la prueba inicial del programa, una ventaja que le viene muy bien para hacer una elaboración más tranquila.

El postre ganador

Una vez terminados los platos, comienza la cata. "Para mí, se ha subido mucho el hojaldre", apunta Elena (24 años) sobre la milhoja de Carlos, quien sufre también para poner el broche final a su coulant.

"Las texturas gelatinosas no me gustan", señala Silvia sobre la panna cotta de Alicia (24 años), a la que Maxi Iglesias sale a rescatar: "Sois muy críticos, de verdad", apunta. Aun así, reconoce que los cuatro se lo han "puesto muy difícil" cuando le toca desempatar: "Son cuatro postres que me pediría en cualquier sitio".

Pero solo puede quedar uno, y en este primer capítulo de Encuentros con Sabor el plato ganador que ha conseguido potenciar mejor el sabor afrutado de Mahou Rosé han sido las milhojas de Carlos. Los participantes que hayan llegado hasta aquí se llevarán a casa un grifo de Mahou y, la persona que se alce con la victoria y se convierta en ganador de Encuentros con Sabor disfrutará de un ticket único para acudir a 20 eventos y exclusivos de Mahou.

En el siguiente episodio será el cantante Beret quien ponga a prueba a un nuevo grupo de amigos que tendrán que potenciar el sabor de Mahou Cinco Estrellas. Los ganadores de cada grupo se verán las caras en una gran final el próximo 18 de marzo. Encuentros con Sabor está también disponible en Atresplayer y en la web de Mahou.