El segundo capítulo de Encuentros con Sabor, el nuevo talent show culinario de laSexta, producido por Mahou en colaboración con Shine Iberia, ha estado repleto de música y talento. En esta ocasión, el cantante Beret es quien se ha encargado de reunir a cuatro amigos, también cantantes, para elaborar una receta que potencie el sabor de una cerveza Mahou 5 estrellas.

Para ello, les ha citado en lugar muy especial, la sede de The Music Station en Madrid y "segunda casa" de Beret, como así lo menciona el propio cantautor sevillano. Allí, estos cuatro amigos tendrán que competir para poder llegar a la final de Encuentros con Sabor y enfrentarse a los otros finalistas y a sus acompañantes famosos: Maxi Iglesias, Ruth Lorenzo y Mario Vaquerizo.

Unidos por la música, Iris (29 años), Alfonso (33), Claudio (32) y Adrián (30) tendrán que cocinar un plato tradicional que, en este caso, tendrá el huevo como ingrediente base. Y así, nada más empezar, Adrián apunta maneras: "Mis huevos rellenos son los mejores del mundo", dice convencido.

Sin embargo, antes tendrán que someterse a una primera prueba de conocimientos musicales con la que poder ganar tiempo extra para la prueba final. En este reto musical veremos al Adrián más competitivo y, también, el más rápido, pues es él el que se los acaba llevando después de acertar dos de las tres preguntas sobre canciones de Beret.

No es de extrañar, pues es Adrián quien confiesa poco después haberse enamorado con una canción de Beret como celestina, algo que fascina al autor de Si por mí fuera: "Me parece brutal, muy bonito", señala.

A por la receta

La buena sintonía, las risas y algún que otro desastre en cocina serán los elementos clave en esta parte del concurso para la que Iris ha elegido hacer una receta de huevos benedict con sala holandesa, Alfonso, unos huevos poché, Claudio, una quiche de verduras y Adrián sus famosos huevos rellenos.

El reto es superior para estos cuatro concursantes, quienes, adaptándose a la dieta de su amiga Iris, eligen hacer una receta vegetariana. Y, aunque lo tienen todo controlado, por cómo acuden a presionar y despistar a Adrián, que ganó los cinco minutos extra, empiezan a tener sus propios tropiezos. "Evidentemente, la he liado parda", reconoce Alfonso, mientras pelea con sus huevos poché.

Entre medias, Beret, quien apunta a que los cuatro amigos tienen "una energía brutal" mientras disfruta de una Mahou Cinco Estrellas, se pasea a charlar con todos para conocer más detalles personales de cada uno. Así, sabemos de la pasión de Iris por los gatos, que Alfonso tiene un hermano gemelo y que Beret, segundo apellido del cantante, es de procedencia francesa.

En esta edición de Encuentros con Sabor no podían faltar los piques y, en un juego de Beret en el que los concursantes tienen que sincerarse, sale alguna que otra rencilla... "Ya no sois mis amigos", dice Alfonso entre risas, después de haber sufrido acusaciones de derrochador: "Yo disfruto la vida", defiende.

Y llega la degustación

Finalizados los platos, la prueba final de amistad de este concurso llega con la degustación, en la que Beret y los concursantes descubrirán quién ha cocinado el plato estrella que potencie el sabor de Mahou Cinco Estrellas. Y hay que reconocer que, este grupo de artistas– quienes aprovechan cada momento para cantar-, la sinceridad es un alto valor.

"El aspecto no es muy alegre, la verdad", apunta Iris sobre los huevos rellenos. "Eso está más crudo que mi corazón", señala Adrián sobre los poché de Alfonso. Beret tampoco se queda atrás: "Me sabe a crudillo un poco", dice sobre la masa de quiche. Iris también recibió lo suyo, por haber metido tanto aguacate que parece ser el ingrediente principal: "No tiene mucha elaboración", critica Claudio.

Pero el espíritu crítico no resta un ápice de fraternidad y los concursantes se confabulan para empatar y que sea Beret quien tenga en su mano -o en su paladar- decidir quién es el auténtico amante cervecero capaz de potenciar el sabor de Mahou Cinco Estrellas con su elaboración. Beret, al igual que hizo Maxi Iglesias en el anterior programa, desempatará al grupo de amigos y elegirá al ganador y finalista de Encuentros con Sabor.

Finalmente, y tal y como anunció con sus "mejores huevos rellenos del mundo", es Adrián quien se lleva un grifo de Mahou y quien competirá el 18 de marzo para ganar los 20 pases para eventos exclusivos de Mahou. De momento, ya puedes ver íntegro este programa en el vídeo superior, atresplayer y en la web de Mahou.

Cuatro historias auténticas de risas, sabores y emociones que nos recordarán que la felicidad se encuentra en compartir momentos únicos con nuestros amigos... y si es con cerveza, aún mejor.