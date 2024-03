El estadio de fútbol Alfredo Di Stéfano ha sido el elegido para acoger el último programa de Encuentros con Sabor antes de la gran final que tendrá lugar el 25 de marzo y en la que competirán los ganadores de los episodios anteriores.

Y para un escenario así, el equipo que competirá por hacer su receta tenía que ser muy futbolero. Por ello, la cantante Ruth Lorenzo, muy aficionada también al deporte rey, ha reunido a cuatro amigos forofos del fútbol para cocinar una receta que potencie, en esta ocasión, el sabor de la Mahou 0,0 Tostada.

David, Suso, Pachi y Álvaro, todos de entre 54 y 55 años y residentes en Madrid, son los cocineros en este programa en el que la diversión está asegurada. Estos cuatro amigos de toda la vida, aficionados de equipos rivales y amantes de la gastronomía se reparten bromas y mofas todo el tiempo. Se nota que se conocen desde que iban juntos al colegio y la confianza hace gala de cada comentario: "Estos no han hecho un huevo frito en la vida", frase de David, el más 'cocinillas' de todos, resume bien el tono de este cuarto programa.

Pero vayamos a los fogones. Para esta receta, y en homenaje a Murcia, la tierra de Ruth Lorenzo, tendrán que usar cítricos como ingrediente estrella. Antes tendrán que competir en un divertido juego para conseguir los cinco minutos extra: echarse una breve carrera y meter goles a ciegas. Aquí la condición física juega un papel importante: "Pachi y yo no estamos para mucho movimiento", bromea David. A pesar de las bajas expectativas, nos llevaremos una sorpresa.

Pero la gran sorpresa para estos futboleros es encontrarse, de repente, con tres estrellas del fútbol femenino. Previo a su entrenamiento, las jugadoras del Real Madrid Naomie Feller, Sandie Toletti y la campeona del mundo Olga Carmona pasan a visitar a nuestros chefs de hoy: "Me ha impresionado", exclama Pachi.

Los consejos de Ruth Lorenzo

Ya en cocina, la situación empieza cómica con Pachi, un poco perdido a la hora de arrancar y encontrar utensilios para su ensalada. Álvaro se pelea con la mayonesa cítrica para sus boquerones fritos y Ruth Lorenzo nos muestra sus dotes de cocina con útiles consejos como enseñar la manera más fácil de extraer los granos de la granada, arreglar una mayonesa o sacar la peladura de naranja.

David es quien se luce más y a quien le sobra hasta tiempo tras preparar sus tacos mejicanos y pasa a ayudar a su amigo Suso, que elabora un ceviche de corvina con limones.

El humor está presente en estos cuatro hombres que no omiten su inexperiencia en la cocina. En especial, Álvaro, quien vuelve loca a la cantante con sus bromas: "No sé cuándo está en serio y cuando se está quedando conmigo", apunta Lorenzo entre risas.

Lo cierto es que a estos hombres hay que reconocerles su sinceridad: "La mediocridad es tan grande que todos tenemos opciones", sostiene Álvaro. No es para tanto. Como podemos ver más tarde, los cuatro presentan unos platos muy dignos con pintaza y que consiguen potenciar el sabor de Mahou 0,0 Tostada.

Claro ganador

Llegado el momento de degustar y elegir, el humor sigue presente entre estos amigos. "No está nada mal para lo que me esperaba de Pachi", se escucha. Más allá de las bromas, los amigos se reparten halagos, reconocen quién ha hecho el mejor plato y hasta tienen su momento de ternura. A diferencia de anteriores programas, Ruth Lorenzo no necesita desempatar porque David recibe los tres votos de sus amigos.

Con todos los finalistas ya elegidos, solo queda ver quién se llevará el premio final, un ticket único de 20 experiencias de Mahou. En el próximo programa, que estará disponible en laSexta, atresplayer y la web de Mahou, Maxi Iglesias, Beret, Mario Vaquerizo y Ruth Lorenzo competirán junto a sus concursantes para ganar la primera edición de Encuentros con Sabor.