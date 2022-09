Es una enfermedad dolorosa y el afectado puede "llegar a perder el oído": así explicaba Boticaria García en qué consiste el síndrome de Ramsahy Hunt, cuando el cantante canadiense Justin Bieber anunció que padecía esta enfermedad. El pasado mes de junio, el músico explicaba, con la cara paralizada y sin poder cerrar un ojo, que tenía esta enfermedad; ahora, ha tenido que suspender su última gira debido a los problemas de salud derivados de la presencia de este virus.

El síndrome de Ramsay Hunt aparece cuando el virus varicela-zóster —el mismo que provoca la varicela y la aparición de hérpes zóster o 'culebrilla'— afecta a un nervio de la cabeza: según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se cree que este virus afecta a un nervio facial próximo al oído interno, lo que hace que se presente irritación e hinchazón del nervio. Principalmente afecta a adultos, casi nunca a niños.

Lo cierto es que los síntomas del Ramsay Hunt dependen de cada persona, tal y como ya señaló Boticaria García en su momento, pero en la mayoría de los casos paraliza un lado de la cara. Los signos principales de la presencia de este virus y su afección a un nervio son, por un lado, un sarpullido rojo doloroso en las proximidades del oído y la debilidad o parálisis en el mismo lado del oído afectado. No obstante, según la Clínica Mayo existen otros síntomas, como dolor de oído, pérdida de audición, zumbido en los oídos, dificultad para cerrar un ojo, sensación de vértigo, cambio en la percepción del gusto o incluso pérdida del gusto, y boca y ojos secos.

Por qué aparece el síndrome de Ramsay Hunt

Este síndrome aparece únicamente en personas que han pasado la varicela en algún momento de su vida. El virus que provoca la varicela, aunque la enfermedad desaparezca, permanece latente en el cuerpo humano. En la mayor parte de los casos en los que este virus se 'reactiva' con el tiempo lo hace en forma de 'culebrilla', como se conoce a la aparición del herpes zóster, una erupción dolorosa con ampollas; en este caso afecta al 20% de la población, según los datos de la Sociedad Española de Medicina Interna.

El herpes zóster puede aparecer en casos en los que se ve alterado el sistema inmune, como ocurre en el envejecimiento, aunque también se pueden dar casos en adultos jóvenes debido a situaciones debilitantes, como el estrés o problemas nutricionales. Justin Bieber ya explicó en su momento que veía la aparición de este síndrome como una señal de que debía "bajar el ritmo".

Ahora, ha vuelto a señalar lo mismo: "El cansancio me ha sobrepasado y me he dado cuenta de que tengo que hacer de mi salud mi prioridad ahora mismo", ha señalado en un comunicado. Así pues, ha anunciado que se tomará "un descanso" de su gira, porque necesita "tiempo para descansar y mejorar".