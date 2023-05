El melanoma se engloba dentro del cáncer de piel y es de entre todos, el más agresivo y el que peor pronóstico tiene. No obstante, es cierto que la supervivencia en los últimos años, gracias a los nuevos tratamientos médicos, ha aumentado de forma significativa. Pero es clave tener un diagnóstico precoz para aumentar así las probabilidades de curación y supervivencia. Hoy, 23 de mayo, se celebra el Día Mundial contra el Melanoma.

Tal como han informado los dermatólogos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) en su 50º Congreso, celebrado recientemente en Santiago de Compostela, "en los pacientes con melanoma metastásico (el cáncer se extiende más allá del melanoma), la evolución en la esperanza de vida ha sido radical: mientras que antes moría el 85 % de los pacientes en menos de dos años, ahora la supervivencia a cinco años es de más del 50%".

Para este 2023, se estima que 8.049 personas serán diagnosticadas con un melanoma de piel, según datos de la Sociedad Español de Oncología Médica (SEOM). Pero es importante destacar los tres grandes tipos de cáncer de piel que existen que se clasifican de forma sencilla en: cáncer de piel de tipo no melanoma, que son mucho más frecuentes, y melanoma que es minoritario.

Tres tipos de cáncer de piel

El carcinoma de células basales

El carcinoma de células escamosas

El melanoma

"Los carcinomas de piel (tanto el de células basales como el de células escamosas) en España tienen una incidencia de 47 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de incidencia del melanoma es bastante menor: 12 casos por cada 100.000 habitantes", informan desde la AEDV.

Con más detalle, exponen los dermatólogos, "la incidencia del cáncer de piel ha aumentado un 40% en los cuatro últimos años. Anualmente, se diagnostican en total a más de 78.000 nuevos pacientes de cáncer de piel y se espera que en 2040 el melanoma -el cáncer de piel más agresivo y con peor pronóstico- se convierta en el segundo tumor en incidencia global y el primero en incidencia en varones, por delante del cáncer de colon y el de pulmón", aseguran los dermatólogos.

¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar melanoma?

Antes de nada, una de las claves a tener en cuenta son los factores de riesgo que predisponen a este tumor. El más importante son las horas de sol acumuladas a lo largo de la vida, algo que los dermatólogos españoles quieren dejar claro: "La radiación ultravioleta sigue siendo el principal factor de riesgo ambiental responsable del desarrollo del cáncer de piel".

Así, según el estudio CinfaSalud 'Percepción y hábitos de salud de la población española en torno a la fotoprotección', la población se encuentra cada vez más concienciada acerca de sufrir melanoma como consecuencia de una exposición excesiva al sol: "El melanoma es la principal preocupación para el 80,1% de los españoles".

Pero existen también otro factores, en este caso no modificables, como son la edad o el estado inmunitario de la persona. En particular, y con respecto a lo segundo, tal como informó el Dr. Alejandro Vilas, dermatólogo del Hospital Universitario de Ferrol en el 50º Congreso de la AEDV, "aquellos pacientes que han recibido algún trasplante de órgano tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer, debido al empleo, durante un largo periodo de tiempo, de terapia inmunosupresora".

Mientras que, añade "los tumores con mayor incidencia en la población general (pulmón, próstata o mama) no suelen experimentar incrementos en las personas receptoras de trasplante, sí lo hacen los carcinomas epidermoides de la piel, o de células escamosas, así como las neoplasias estrechamente vinculadas con infecciones víricas (linfomas no Hodgkin, carcinoma de cuello de útero, sarcoma de Kaposi, etc.)".

Por otro lado, con respecto a la edad, otro de los factores de riesgo clave, es muy difícil diagnosticar un melanoma en la infancia (inferior al 1% de los casos); sin embargo, "en el anciano, el melanoma es bastante frecuente ya que la vejez trae consigo una disminución de la respuesta inmunitaria", explica por su parte el dermatólogo Eduardo Nagore, también de la AEDV.

Según explica el experto, "a este edad, el melanoma se presenta sobre todo en la cabeza, el cuello y las zonas acrales (las manos y los pies)". Además, como la mayoría de casos se suelen diagnosticar en estadios ya avanzados, "los pronósticos suelen ser mucho peores que para otros grupos de edad: los pacientes ancianos tienen más posibilidades de fallecer por melanoma que los jóvenes, con un incremento anual del 1,7%. Prueba de ello es que, mientras que los melanomas en el anciano suponen el 40% de los melanomas diagnosticados, acaban provocando el 60,2% de las muertes por la enfermedad".

Cómo diagnosticar precozmente el melanoma

Una de las cosas más sencillas que podemos hacer para tener un diagnóstico precoz, es decir, para que en el caso de que el tumor aparezca, se diagnostique en estadios iniciales para poder llegar así a un mejor tratamiento y por ende, a mejores tasas de curación y superviviencia. Una de las claves más sencillas ello es revisarnos los lunares. Como mínimo, una vez al año.

Desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPC) quieren recordar la importancia de proteger la piel (el órgano más grande de nuestro cuerpo) y han lanzado la iniciativa 'Los vigilantes de la Piel, para concienciar sobre la sencillez del diagnóstico precoz y la prevención. Basta con realizar una dermatoscopia, que es "una prueba sencilla, rápida, de apenas 10 minutos, e indolora, para examinar las manchas y lunares que hay en la superficie de la piel", explica el dermatólogo Manuel Asín.

Para dar a conocer esta prueba y concienciar sobre la importancia de revisarse los lunares, profesionales y dermatólogos del GEPC han estado recientemente en la playa del Postiguet (Alicante) para realizar la prueba a todo aquel que lo desee, y posteriormente, se desplazarán a diferentes puntos de la costa Alicantina para dar a conocer esta iniciativa (11 de junio. Travesía La Cantera y el 2 de julio. Travesía Hogueras).

También desde la AEDV recomiendan la revisión de lunares, al menos o como mínimo, una vez al años. Y esto significa observarse todos los lunares, incluidos los de la espalda, y ver si hay algún cambio en ellos. Es importante tener en cuenta la regla del ABCD, es decir, observar en nuestros lunares, la Asimetría (es importante que los lunares sean simétricos); el Borde es importante que los lunares tengan bordes regulares); el COLOR (que tengan un mismo color homogéneo); el Diámetro (en general, los melanomas son mayores de 6mm) y la Evolución, esto es, si aparecen uno o más de estos signos de alerta o cualquier otro cutáneo anormal (sangrado, inflamación, enrojecimiento, endurecimiento, picor...).

En general, tal como explican los dermatólogos de la Campaña Euromelanoma España, es importante observar si hay algún patito feo: "Todos los lunares deberían ser bastante parecidos; esto es, la misma forma y los mismos colores. Si aparece una nueva lesión que es diferente del resto, podría ser sospechoso. Es lo que se conoce como el signo del 'Patito Feo'". Ante cualquier sospecha es importante acudir al dermatólogo para que nos haga un valoración.