En los últimos días estamos viendo en varios medios nacionales e internacionales, que los torreznos son sanos. Y más aún, que son más sanos incluso que las verduras. Pero nada más lejos de la realidad. Es importante explicar que los torreznos son alimentos para comer de forma ocasional dentro de una dieta saludable (son fritos, tienen grasas saturadas y suelen tener mucha sal) y que las frutas y las verduras son alimentos que deberíamos comer a diario, según la evidencia científica y en particular, según las bases de la dieta mediterránea, considerada la mejor del mundo.

Tal como explica también a laSexta.com la nutricionista Andrea Calderón , dietista-nutricionista, secretaría científica de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y profesora de la Universidad Europea de Madrid, "el estudio no existe y además, es un poco absurdo comparar un alimento con otro a ver cuál es mejor. Lo importante es ver el contexto de dieta saludable y no puntuar alimentos (justo de lo que nos quejamos del Nutriscore)".

Igualmente, en su cuenta oficial de Twitter, ahora llamado X, el dietista-nutricionista Julio Basulto, miembros del grupo de Alimentación y Nutrición de Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semfyc), se hacía eco de este "estudio que no existe" a través de este tuit: "Hace más de 30 años la ciencia muestra de forma inequívoca que nuestro patrón de alimentación debe basarse en alimentos de origen vegetal poco procesados y que eso se relaciona con menos mortalidad, más calidad de vida y sobre todo con una ancianidad no agonizante".

De este modo, es importante destacar varias cosas en cuanto los torreznos y las verduras. En primer lugar, tal como nos explica Calderón, es que "las verduras son las base de una dieta saludable, junto con las frutas: cualquier tipo de verdura y cuantas más mejor".

"Hay miles de estudios que avalan los beneficios de las verduras frente a cualquier patología crónica, incluida la hipertensión y enfermedades cardiovasculares (supuestas enfermedades en las que es beneficioso el torrezno, según este estudio 'inventado", afirma Calderón.

Es más, según las indicaciones nutricionales, avaladas científicamente, deberíamos tomar al menos 2 raciones de verduras diarias, una de ellas, a ser posible en crudo o en ensalada y 3 raciones o piezas de fruta. Ambas, frutas y verduras, mejor que sean de temporada ya que conservarán mejor todos sus nutrientes y de proximidad.

Por otro lado, señala la dietista-nutricionista "no es positivo jerarquizar alimentos y ponerlos en orden de mejor a peor, ya que la dieta y la nutrición no funciona así. Pero dicho esto y sea como sea, la base son verduras y las frutas, y alimentos como los torreznos solo para consumo ocasional a quien le guste".

Como hemos comentado más veces, no hay alimentos prohibidos en la dieta pero sí algunos que debemos tomar de forma más ocasional como son en este caso los torreznos. Otros alimentos que no se pueden prohibir pero sí disminuir su consumo y tomarlos de forma ocasional serían las bebidas carbonatas, los alimentos ultraprocesados, la carne ultraprocesadas, y alimentos con harinas refinadas, muchas grasas saturadas, sal y azúcares. Por tanto, no "es cierto que los torreznos sean mejor que cualquier verdura", insiste y concluye Calderón.