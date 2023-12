Existen algunos alimentos como el jamón york, el pan de molde o los frutos secos fritos y salados que nos creemos que son sanos pero realmente no lo son. El salmón ahumado sería otro de los alimentos que nos creemos que son muy sanos y en, este caso, no lo sería tanto: el salmón ahumado es un alimento sano siempre y cuando no abusemos de él.

O dicho de otro modo, "el salmón ahumado es un alimento saludable siempre que los consumamos con moderación", tal como afirma a laSexta.com Leticia Garnica, dietista-nutricionista y tecnóloga de alimentos. Y la explicación es la siguiente.

En primer lugar, debemos tener en cuenta todas las características nutricionales que tiene el salmón fresco. Según explica la nutricionista, el salmón es una de las mejores fuentes de ácidos omega 3 que existen. Y por ello lo convierte en un alimento saludable y apto para una dieta sana y cardiosaludable.

Pero además, es alto en proteínas (18 gramos por cada 100 gramos de alimentos) y solo tiene 4 gramos de grasa. También el salmón es rico en vitaminas del grupo A y B y tiene un alto contenido de los siguientes minerales: yodo, zinc y magnesio.

Y en segundo lugar, es importante saber que el salmón ahumado, al igual que el salmón fresco, contiene exactamente todos estos mismos beneficios y la misma cantidad de estos minerales, pero al hacerlo o elaborarlo el salmón ahumado debe hacer o tener una exposición al humo.

Esto es, según explica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en su página oficial, "el ahumado es un método utilizado tradicionalmente para ayudar a conservar ciertos alimentos como el pescado".

Y es en este proceso de ahumado, explica Garnica, es donde pueden aparecer las llamadas aminas heterocíclicas (AHC) que son productos cancerígenos que pueden aumentar el riesgo de tener cáncer. Es por ello que el salmón ahumado es sano si se toma de forma ocasional. Es decir, "se puede tomar perfectamente de una forma ocasional, pero no de forma regular", asegura la nutricionista.

Cuanto salmón ahumado comer a la semana

Por todo lo explicado y tal como indica Garnica, es importante que el consumo de salmón que hagamos no sea siempre salmón ahumado. "El salmón ahumado podemos tomarlo 1 vez cada 15 días", afirma.

Nobstante, añade que si acompañamos el salmón ahumado con alimentos antioxidantes, estamos minimizando el riesgo de esas aminas heterocíclicas. Por ello, es importante no sólo consumir el salmón ahumado más o menos una vez cada dos semanas, sino que será bueno además tomarlo con alimentos antioxidantes.

El salmón, tanto ahumado como fresco, forma parte del llamado pescado azul que las guías nutricionales y la dieta mediterránea recomiendan tomar -salvo excepciones- dos veces por semana. Esto es, las recomendaciones nutricionales indican tomar 4 veces pescado a la semana y que 1 o 2 de esas raciones sean de pescado azul, por su contenido en ácidos omega 3.

Por otro lado, es importante tener en cuenta la sal, especialmente para las personas hipertensas o con problemas de tensión. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de sal no debe exceder de los 5 gramos por persona y día. Por ello, "también conviene mirar la etiqueta de ingredientes y ver que no contenga una elevada cantidad de sal, ni tampoco de conservantes", apunta Garnica.

Pese a todo, es importante ver los alimentos en el conjunto de la dieta y no por separado. Esto es, tener en cuanto el conjunto total de nuestra dieta. Es por ello que "no podemos ver el salmón ahumado como un alimento aislado sino dentro de una dieta equilibrada. Y si llevamos una dieta rica también en verdura y hacemos un consumo adecuado de salmón (una vez cada 15 días) es un buen alimento", concluye.