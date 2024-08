El eritritol (E-968) es un edulcorante que pertenece al grupo de los polialcoholes o polioles, un tipo de carbohidrato que tiene una estructura química similar tanto a los alcoholes como a los azúcares. Otros polialcoholes comunes son el xilitol, el sorbitol y el maltitol.

Se encuentra de forma natural en algunas frutas, verduras y alimentos fermentados como el vino, la cerveza y el queso. Sin embargo, para uso comercial suele obtenerse mediante la fermentación de hidratos de carbono, generalmente cereales, utilizando ciertas levaduras.

El eritritol se utiliza como sustituto del azúcar en productos alimenticios como:

Bebidas sin azúcar

Chicles

Helados

Chocolate

Galletas

Productos para diabéticos

La mayor parte del eritritol que se ingiere es absorbida en el torrente sanguíneo y luego se excreta en la orina. El eritritol ha tenido un buen perfil de seguridad, pero más recientemente se ha descubierto que está asociado con coágulos sanguíneos y problemas cardíacos.

Todos los detalles sobre el eritritol

El eritritol, descubierto en 1848 por el químico escocés John Stenhouse, es empleado principalmente como sustituto del azúcar. El eritritol tiene un dulzor relativo de entre un 0,6 y un 0,7 con respecto al del azúcar de mesa, la sacarosa. Los alcoholes de azúcar no son tan dulces como el azúcar mientras que los azúcares artificiales como el aspartamo y la sacarina, que pueden ser hasta 700 veces más dulces que el azúcar.

Se puede considerar que el eritritol es no calórico (tiene un 95% menos calorías que el azúcar de mesa y otros carbohidratos). De hecho, en la Unión Europea, por la Directiva 2008/100/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2008, se etiqueta como cero - calorías.

Además, el eritritol no aumenta la glucosa en sangre y no es cariogénico, es decir, que no favorece el desarrollo de caries dentales.

El erititol no tiene efectos secundarios en el tracto intestinal como otros polialcoholes -como el xilitol y el maltitol-, a no ser que se tome en grandes cantidades, lo que produce efectos laxantes.

¿El eritritol es malo para la salud?

Aunque el eritritol es generalmente considerado seguro y es menos propenso a causar problemas digestivos en comparación con otros polialcoholes, algunos estudios recientes han sugerido que podría estar asociado con ciertos riesgos cardiovasculares.

Una investigación publicada en febrero de 2023 por la revista Nature Medicine afirmaba que niveles elevados de eritritol en la sangre podrían aumentar el riesgo de eventos adversos mayores como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Esto se debe a que el eritritol puede promover la formación de coágulos sanguíneos al activar las plaquetas.

El uso excesivo de alimentos procesados que contienen eritritol puede elevar significativamente los niveles de eritritol en la sangre, lo que podría incrementar el riesgo de problemas de salud a largo plazo.

En 2021, otro estudio examinó a personas que consumieron eritritol o un alcohol de azúcar similar, el xilitol. Los resultados encontraron que la ingestión de eritritol como sustituto del azúcar provocó un aumento en los niveles en sangre y aumentó la adherencia de las plaquetas de los voluntarios, según MayoClinic. Las plaquetas ayudan a que la sangre se coagule si nos cortamos, pero si son pegajosas, aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos en el cuerpo, lo que aumenta nuestro riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular u otros problemas vasculares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, desaconseja el uso de edulcorantes para controlar el peso sean del tipo que sean.

Por lo tanto, aunque es una alternativa popular al azúcar, es importante consumir el eritritol con precaución y considerar su impacto potencial en la salud cardiovascular.