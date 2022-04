No es una problemática aislada. Ni mucho menos. España registra cada año más de 15.000 notificaciones por sospecha de maltrato infantil, con las consecuencias inmediatas y futuras que esto supone para los menores.

Se estima que el 35% de los trastornos mentales que se diagnostican en la edad adulta tienen que ver con experiencias de maltrato en la infancia.

Pero ¿cómo podemos detectar estas situaciones? ¿Cómo podemos detectar el maltrato infantil, cuáles son las claves o señales de alerta?

"Realmente, no existen signos específicos que nos alerten de una situación de maltrato, hablamos más bien de signos inespecíficos. Puede haber alteraciones en el comportamiento, alteraciones emocionales (que el niño/a se encuentre más triste, más nervioso, más inhibido, que tenga problemas de relación con otros niños/as), problemas de rendimiento escolar, etc)", explica a laSexta.com Gloria Bellido, coordinadora de la sección de infanto-juvenil de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR).

Por ello, los especialistas, lo que quieren en vez de poner el enfoque en buscar signos concretos, es visibilizar el maltrato, tenerlo en la cabeza, pensar que puede ser una posibilidad. "Que los profesionales que trabajan con la infancia, tengan en cuenta que, por desgracia, el maltrato es una situación más frecuente de la que pensamos. Que lo tengan en cuenta, que sepan cómo hablar con el niño", asegura la experta.

Es importante no obstante, tener en cuenta que "muchas veces los niños no son conscientes de que están viviendo una situación de maltrato. Y si lo son, no saben a quién dirigirse o dónde pedir ayuda; piensan que no les van a creer o no quieren poner en aprietos a sus padres", señala la experta. Por ello es importante que nosotros como adultos preguntemos si le pasa algo, si necesita algo... "Nunca directamente", asegura la experta.

El papel que juegan los adultos que están en contacto con ese menor es fundamental. "Han de ser ellos, familiares, profesores o personal médico, los que detecten señales de que se está produciendo maltrato, que a veces son inespecíficas: cambios de comportamiento, problemas de conducta, alteraciones emocionales… Ante un trastorno emocional importante, conviene indagar el contexto del niño para poder proteger adecuadamente", explica Bellido.

Cuando el propio niño confirme o cuente lo que le está ocurriendo, "las premisas son claras: creerle siempre, no restar importancia a lo que está diciendo y no mirar para otro lado. En este sentido, la ley de protección a la infancia que entró en vigor en junio de 2021 establece que todos los ciudadanos tienen la obligación de comunicar cualquier sospecha de maltrato", confirman por su parte desde ANPIR con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil (mañana lunes, 25 de abril)

Más riesgo de problemas mentales en la edad adulta

Es importante hablar sobre esto, ya que según datos de ANPIR, "se estima que el 35% de los trastornos mentales que se diagnostican en la edad adulta tienen que ver con experiencias de maltrato en la infancia".

De hecho, según un estudio de la Universidad de Birmingham publicado en 2019, "los niños que han vivido una situación de maltrato tienen más del doble de probabilidades de desarrollar trastornos mentales graves como psicosis, esquizofrenia y trastorno bipolar".

También y según la literatura científica -añaden desde ANPIR-, "las víctimas de maltrato infantil podrían tener el doble de riesgo de intentos de suicidio. Los efectos negativos de los malos tratos contribuyen a un incremento de la mortalidad y morbilidad en la etapa adulta, pues también se relacionan con otros problemas de salud como cardiopatías, obesidad, tabaquismo, comportamientos sexuales de alto riesgo o consumo de sustancias nocivas".

Los casos de maltrato infantil pueden ocurrir en todas las familias: "Hay que visibilizarlo porque es un tema del que se habla muy poco. Se tiene la creencia de que es algo residual o que solo ocurre entre las clases sociales más desfavorecidas, pero no es así. Desde mi experiencia en consulta, puedo decir que nos encontramos con que no hay perfil de familia determinado, que se da en todas las familias. Eso sí, en familias donde hay más estrés, es más favorable que se den este tipo de situaciones", explica Bellido.

Para entender mejor el maltrato debemos entender que se dan cuatro tipos de maltrato: maltrato físico; maltrato psicológico (insultos, humillaciones, descalificaciones...); abuso sexual y por último la negligencia, que es el más difícil de detectar ya que "no hay como tal un maltrato activo sino un descuido de las necesidades del menor. Por ejemplo, en divorcios conflictivos donde los padres piensan más en sus intereses que en el del menor", expone la experta.

Es importante por ello, conocer todos los tipos de maltrato que puedan existir para así visibilizarlo y poder detectarlo a tiempo, en el caso de que exista: "No todas las víctimas de maltrato requieren de tratamiento psicológico, pero debemos recordar que el maltrato psicológico es una forma de trauma. Para tratarlo y paliar sus consecuencias, como puede ser el estrés postraumático, existen terapias especializadas", finalizan desde ANPIR.