El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la hipótesis de que el Covid-19 se originó por una fuga en un laboratorio no puede ser descartada. El informe del Grupo Asesor Científico sobre los Orígenes de Nuevos Patógenos (SAGO), creado en 2021, mantiene abiertas cuatro hipótesis sobre el origen del virus, incluida la transmisión zoonótica y un accidente de laboratorio. Tedros criticó la falta de cooperación de China y otros países en proporcionar información crucial. La viróloga Marietjie Venter destacó que la transmisión zoonótica sigue siendo la hipótesis más probable, pero la falta de datos impide conclusiones definitivas. Las investigaciones del SAGO han enfrentado desacuerdos internos, lo que resalta la importancia de entender el origen de las pandemias para prevenir futuros brotes.

La hipótesis de que el virus de la Covid-19 se originara por una fuga en un laboratorio continúa sin poder ser descartada, indicó este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, al publicarse el informe del grupo de expertos que estudia desde 2021 los orígenes de esta pandemia.

"Todas las (cuatro) hipótesis se mantienen sobre la mesa, incluida una transmisión zoonótica (de animales al hombre) o una fuga de laboratorio", indicó en rueda de prensa Tedros, quien reiteró que China, pero también otros países, no han suministrado a la OMS y los investigadores la información suficiente para completar las pesquisas.

"Seguimos pidiendo a China y a cualquier otro país que tenga información sobre los orígenes del Covid que la compartan, con el fin de defender al mundo contra futuras epidemias", subrayó el máximo responsable de la OMS. Tedros detalló que China no ha suministrado datos de centenares de secuencias genómicas de los primeros casos en humanos registrados en China al principio de la pandemia, o toda la información sobre animales vendidos en el mercado de Wuhan (ciudad del centro del país) donde se reportaron los primeros contagios. "Además, la OMS ha conocido informes de inteligencia de otros gobiernos sobre los orígenes del Covid y hemos pedido acceso a éstos, pero ni nosotros ni el grupo de expertos lo ha tenido", lamentó el director general.

La OMS creó en 2021 el Grupo Asesor Científico sobre los Orígenes de Nuevos Patógenos (SAGO por sus siglas en inglés) con el objetivo de intentar resolver el misterio en torno al origen de una pandemia que, con alrededor de 20 millones de muertos y 3 billones de dólares en pérdidas, ha sido la peor sufrida por la humanidad en un siglo. Cuatro son las principales hipótesis sobre el origen: el paso del virus de un animal al hombre (directamente o mediante otras especies intermediarias), un accidente de laboratorio, un contagio en la cadena de alimentos o una manipulación deliberada (también en laboratorio) en la que hubiera una brecha en la seguridad.

La vía zoonótica, la más probable

"La transmisión zoonótica se considera actualmente la hipótesis con más base según los datos científicos disponibles, pero hasta que la solicitud de más información no sea posible, sigue sin haber conclusión completa sobre el origen", declaró en la misma rueda de prensa la viróloga sudafricana Marietjie Venter, presidenta del SAGO. "Buena parte de la información necesaria para evaluar la hipótesis de un accidente de laboratorio no fue suministrada a la OMS o al SAGO pese a las repetidas solicitudes al Gobierno de China, así que la posibilidad no puede ser investigada ni excluida", agregó.

Sobre la posibilidad de una manipulación también en laboratorio Venter admitió que "no es apoyada por informes científicos o de laboratorio", pero subrayó que se reevaluarán todas las posibilidades si hay más evidencias Añadió que no sólo China sino también otros países como Estados Unidos o Alemania (que emitieron sus propios informes sobre el posible origen de la pandemia) no les han facilitado la información que les solicitaron para concluir sus investigaciones.

Tedros reconoció que en las investigaciones del SAGO ha habido desacuerdos en el seno del grupo de expertos, hasta el punto de que uno de ellos se retiró de él esta misma semana y otros tres pidieron que sus nombres no figuraran en el informe hecho público este viernes. "Entender cómo empieza cualquier epidemia es esencial para evitar brotes futuros, y es un imperativo moral en honor de los que perdieron la vida", aseguró el experto etíope.