El colesterol es uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares, es decir, aumentan el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular o del corazón. Exactamente, tener niveles más altos de colesterol es lo que dispara el riesgo. En España, aproximadamente, el 50% población tiene niveles de colesterol por encima de lo recomendado, esto es, niveles por encima de 200 mg/dl.

Para reducir el colesterol es importante seguir una dieta baja en grasas (sí, si se pueden comer huevos) y hacer ejercicio físico de forma regular. En ocasiones, será necesario una tratamiento farmacológico que será indicado por el profesional.

Dentro del arsenal farmacológico que existe para reducir el colesterol, desde el 1 de noviembre de 2023 Sanidad financia un nuevo tratamiento contra el colesterol o contra el llamado colesterol malo (LDL) que consiste en dos inyecciones subcutáneas al año: se llama Leqvio, su principio activo inclisirán y ha sido desarrollado por Novartis.

¿Para quiénes está indicado Leqvio?

Según informa la compañía, el principio activo de Leqvio, llamado inclisirán, proporciona una reducción eficaz y sostenida de colesterol en un 54% de pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, añadido a la dosis máxima tolerada de estatinas y con una administración de mantenimiento mediante inyección subcutánea dos veces al año, con distancia entre la primera y segunda dosis.

De este modo y según expone el Ministerio de Sanidad, Leqvio está indicado en adultos con hipercolesterolemia primaria (heterocigótica familiar y no familiar) o dislipidemia mixta (enfermedades que provocan niveles elevados de grasas, incluido el colesterol), como adyuvante de la dieta o en combinación con una estatina (un medicamento contra el colesterol) o junto con otros medicamentos que bajan el colesterol cuando las estatinas no funcionan bien o no se pueden usar porque están contrindicadas para el paciente.

Por tanto, es importante recordar que la dieta será siempre fundamental en el tratamiento, es decir, es clave que además de tomar el medicamento, si así lo indica nuestro médico, llevar también una dieta sana y equilibrada y baja en grasas.

¿Cómo se usa o se aplica Leqvio?

Tal como informa la Agencia Europea del Medicamento (EMA), en un informe sobre Leqvio, el medicamento trata de dos inyecciones subcutáneas al año, que se suelen administrar normalmente en el abdomen, en la parte superior del brazo o en el muslo. "Después de la primera inyección, la siguiente dosis se administra después de 3 meses y luego cada 6 meses".

En cuanto a su mecanismo de acción, el informe indica que inclisiran, el principio activo de Leqvio, interfiere con el ARN (material genético) para limitar la producción de una proteína que puede aumentar los niveles de "colesterol malo" (LDL) llamada PCSK9. Al prevenir la producción de esta proteína, Leqvio ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL.

Por último, hay que destacar los efectos secundario más comunes de este medicamento que pueden afectar hasta "1 de cada 10 personas" son reacciones como dolor, enrojecimiento y erupción cutánea en el lugar de la inyección. En estas páginas oficial podéis encontrar más información sobre el medicamento, que insistimos sólo podrá ser obtenido con receta médica e indicado siempre por nuestro médico: el informe sobre Leqvio de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el prospecto del medicamento para pacientes.