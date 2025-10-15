La advertencia de los neurólogos expertos en sueño sobre las 'pastillas naturales' y otros productos que se venden para el insomnio: "No valen para nada"

¿Qué dicen? Suplementos, aerosoles, infusiones, almohadas, antifaces, dispositivos electrónicos, gafas, lámparas o incluso retiros de fin de semana... "Ninguno ha demostrado su eficacia en el tratamiento del insomnio", afirman desde la Sociedad Española de Neurología.

El insomnio afecta a un 15% de la población en España y es considerado el problema y trastorno de sueño más frecuente. No se trata de un problema únicamente de dormir poco o tardar en conciliar el sueño, sino que para ser realmente diagnosticado de insomnio debe darse dos factores clave y ambos tienen que ir, sí o sí, unidos.

Ambos son: tener problemas para dormir por la noche, bien despertarse en medio de la noche o demasiado pronto por la mañana, y estar, por ello, cansados durante el día. Que haya malestar. Es decir, debe haber sí o sí, un cansancio diurno, una afectación real en nuestro cuerpo y en nuestros quehaceres.

"Las consecuencias del insomnio no solo aparecen por la noche, cuando la persona no logra dormir, sino que también suponen un gran impacto en el desempeño diurno, asociándose con problemas de concentración, apatía, falta de energía, irritabilidad e incluso un aumento del riesgo de padecer accidentes", explican desde la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Con detalle, y según datos de esta entidad, "en España, hasta el 35% de la población adulta padece insomnio agudo y hasta un 15%, insomnio crónico". Es importante diferenciar entre ambos, sobre todo para saber cuándo buscar ayuda médica.

El insomnio agudo ocurre durante unos días o en momentos determinados, por ejemplo, durante una hospitalización, en época de exámenes o en situaciones de estrés, mientras que el insomnio crónico (o simplemente insomnio como tal) es aquel que se mantiene durante más de tres meses y en el que los problemas para dormir suceden al menos tres veces por semana. Es decir, si una persona no puede dormir de vez en cuando, no sería insomnio, sino problemas de sueño ocasionales, sin que pueda diagnosticarse como tal.

El boom de los productos 'milagro'

Ante el creciente mercado de productos 'milagro' que se ha generado en los últimos años en torno al insomnio, el Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la SEN alerta de que se trata de un trastorno médico complejo, que requiere siempre de un abordaje diagnóstico y terapéutico riguroso, y advierte de que optar por utilizar remedios sin validez no solo supone un gasto económico importante para el paciente, sino que también puede ser perjudicial para su salud.

"Además de generar frustración a los pacientes al no obtener los resultados esperados, estos productos retrasan la búsqueda de ayuda médica adecuada y, en ocasiones, incluso pueden empeorar los síntomas y favorecer su cronificación", advierten.

Aunque resulte positivo el creciente interés por la importancia del sueño y por las medidas destinadas a mejorarlo, es cada vez es más frecuente encontrar afirmaciones categóricas y propuestas que carecen de validez científica, ofreciendo en muchos casos soluciones falsas o sin validez médica.

De hecho, y según admiten los especialistas, en los últimos años estamos observando un aumento exponencial de productos y servicios dirigidos a personas con insomnio crónico: desde suplementos y pastillas que se presentan como 'naturales', aerosoles o infusiones milagro, hasta almohadas especiales, antifaces con tecnología incorporada, aplicaciones de meditación, dispositivos electrónicos, gafas con filtros de luz, lámparas de colores o incluso retiros de fin de semana orientados a 'curar' el insomnio.

Según los últimos datos disponibles, solo la venta en farmacias de remedios para dormir sin receta supuso en el año 2022 en España un mercado superior a los 130 millones de euros.

Sin embargo, "la realidad es que ninguno de estos productos ha demostrado eficacia en el tratamiento de este trastorno. Se trata de una industria con un gran poder de marketing que busca su nicho entre quienes sufren este problema de salud", afirma de forma contundente la Dra. Celia García Malo, coordinadora de este grupo de trabajo de la SEN.

Ninguno de estos productos 'milagro' ha demostrado eficacia en el tratamiento de este trastorno. Se trata de una industria con un gran poder de marketing que busca su nicho entre quienes sufren este problema de salud Dra, Cecilia Malo, de la SEN

Así recuerda que el insomnio es una entidad clínica compleja y por lo tanto es importante acudir a profesionales de la salud capacitados para un correcto diagnóstico y tratamiento: debe abordarse como un trastorno médico, y por ello es el médico quien debe profundizar en conocer sus causas, y en base a ello plantear un tratamiento u otro.

Además, señalan que "en ciertas ocasiones y manifestándose como insomnio, pueden existir otras patologías del sueño que también requieren de una atención médica específica como puede ser la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, o los trastornos del ritmo circadiano". De ahí la importancia de acudir a un profesional médico.

Por último, la SEN pide que desconfíemos de la publicidad engañosa y nos nos dejemos arrastrar por modas o promesas sin base científica: "Existe un gran mercado organizado en torno a este problema de salud, sustentado en potentes estrategias de marketing, por lo que es necesario advertir de que solo a través de un diagnóstico preciso y un tratamiento avalado por la evidencia científica, con expectativas realistas y bajo las máximas garantías es posible prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas con insomnio", concluyen.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.