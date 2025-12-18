Los 8 trucos de una nutricionista para tener mejores digestiones tras las comidas y cenas navideñas

Los detalles La doctora en Alimentación y Nutrición, Laura Isabel Arranz, nos da las claves para intentar que las digestiones no sean tan pesadas. Lo más importante: realizar pequeños gestos antes, durante y después de las comidas.

Con la llegada de las Navidades, las comidas y cenas festivas se multiplican, llevando a un aumento del consumo calórico del 30 %, según la SEDCA, y un incremento de peso de 2 a 4 kilos, según el IMEO. Además, los excesos alimenticios pueden causar malestar digestivo. La doctora Laura Isabel Arranz ofrece ocho claves para disfrutar sin molestias: empezar con platos ligeros y ricos en fibra, cuidar las combinaciones y cantidades, usar métodos de cocción suaves, añadir especias digestivas, moderar el alcohol, optar por frutas en los postres, consumir infusiones tras las comidas y por último, comer despacio, masticando bien los alimentos, y evitar sobremesas prolongadas.

Las navidades asoman y las comidas y cenas navideñas empiezan a proliferar. Los excesos son un hecho y durante tan solo 15 días, según datos de la Sociedad Española de Ciencias de la Alimentación (SEDCA), podemos ingerir hasta un 30% más de las calorías recomendadas, algo que lógicamente repercutirá en nuestro peso.

Tanto es así, que, según las cifras, en este caso, del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), solemos ganar entre 2 y 4 kilos durante estas fiestas. Ahora bien, no solo es cuestión de kilos, sino también de malestar digestivo. Los excesos de las comidas navideñas, más abundantes y grasientas, influyen en nuestras digestiones y, por ende, en nuestra salud digestiva.

Por ello, es importante tener a mano una serie de consejos y recomnedaciones para cuidar nuestro estómago e intestino y no dejar que las molestias y patologías gastrointestinales nos jueguen una mala pasada.

La doctora en Alimentación y Nutrición, Laura Isabel Arranz, nutricionista y profesora en la Universidad de Barcelona nos da siete claves para : "Con pequeños gestos antes, durante y después de las comidas, es posible disfrutarlas sin malestar digestivo".

1. Empezar con platos ligeros y ricos en fibra

Una de los consejos más importantes es "iniciar la comida con verduras, cremas suaves o ensaladas templadas, ya que estimula la digestión y evita llegar a los platos principales con demasiada hambre", explica Arranz. Por ejemplo, alcachofas, miniensaladas de canónigos o escarola, cremas para dipear o humus son excelentes opciones por su efecto saciante, digestivo y prebiótico.

2. Cuidar las combinaciones y las cantidades

Es importante señalar esto: "No se trata de prohibir alimentos, sino de evitar mezclas excesivamente copiosas (muchas grasas, fritos y azúcares juntos)", asegura contundente. De este modo, es clave, para cuidar nuestras digestiones, "servirse raciones moderadas y masticar bien ayuda a que el sistema digestivo trabaje con menos esfuerzo. Y escoger aquello en lo que nos queremos regalar ese 'exceso' moderado, evitando excedernos en todo".

3. Priorizar métodos de cocción suaves

Al igual que deberíamos hacer el resto del año, es importante también en estas fechas, intentar que las cocciones de las comidas sean suaves: al horno, al vapor, en papillote o guisos ligeros resultan mucho más digestivos que frituras o rebozados. Además, señala la doctora, "en carnes y pescados, estas técnicas preservan mejor los nutrientes y reducen la sensación de pesadez posterior".

4. Usar especias y hierbas digestivas

Añadir hinojo, comino, anís, jengibre, laurel o romero a los platos favorece la digestión, reduce la formación de gases y mejora la tolerancia a comidas más contundentes.

5. Moderar el consumo de alcohol y evitar bebidas azucaradas

Sin duda, esto sería nuestro mejor aliado: "El alcohol enlentece la digestión y puede irritar la mucosa gástrica. Alternar con agua, infusiones suaves o agua con gas y limón ayuda a mantener el equilibrio digestivo durante la comida", asegura Arranz.

6. Fruta en los postres

Dado que algún dulce de Navidad puede caer, no hace falta hacer postres especiales, aconseja la nutricionista. De este modo, recomienda optar por "postres ligeros, como fruta fresca, cocida, yogur natural o frutos secos". También, podemos consumir los dulces tradicionales, pero es recomendable hacerlo en pequeñas cantidades y tomarlos con calma.

7. Infusiones

Otra de las recomendaciones que más pueden ayudar: "Tras la comida, una infusión de manzanilla, menta, anís, hinojo o jengibre favorece el vaciado gástrico y reduce la sensación de hinchazón", explica Arranz.

8. Comer despacio y no alargar las sobremesas

y una buena digestión: "Es clave comer despacio, moverse antes de la comida navideña y no alargar las sobremesas comiendo, porque a mayores sobremesas, más picotearemos. Por tanto, es fundamental aligerar las comidas previas y posteriores a las comidas festivas", finaliza Arranz.

