Los mejores planes para hacer en Madrid este mes de junio

Junio es uno de esos meses para disfrutar. Las altas temperaturas todavía no se han asentado en Madrid y eso permite poder salir a la calle y hacer planes con tus amigos, familia o pareja.

Es por eso que en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de cosas que puedes hacer en Madrid en el mes de junio, ya sean fiestas de barrios, parques acuáticos o incluso conocer algún restaurante.

Planes para hacer en Madrid en junio

1. Fiestas en los barrios y distritos

Fiestas del Orgullo de Madrid 2022 | iStock

En el mes de junio tienen lugar multitud de fiestas en distintos barrios de Madrid, como es el caso de Usera, Villaverde, Vallecas, Carabanchel e incluso las Fiestas del Orgullo de Madrid también empiezan este mes. Un plan donde te encontrarás con conciertos gratuitos, talleres, verbenas y mucho más.

2. Visitar un parque acuático

Aquópolis de Madrid

Uno de los parques acuáticos más famosos de Madrid es Aquopolis Villanueva de la Cañada, que este 12 de junio ha estrenado "Kilauea", una nueva water coaster que supone la mayor inversión de la historia del parque y que está llamada a convertirse en una de las atracciones acuáticas más innovadoras de Europa.

Con casi 180 metros de recorrido, cuatro momentos de aceleración, efectos visuales y un exclusivo sistema de lanzamiento mediante agua propulsada, la atracción combina adrenalina y tecnología en una experiencia inspirada en la leyenda del volcán Kilauea.

Parque Warner Beach

Desde el 6 de junio ya puedes visitar Parque Warner Beach, que permanecerá abierto hasta el 6 de septiembre, con más de 13 atracciones acuáticas para todas las edades. El parque, inspirado en los universos de DC y Hanna-Barbera, contará con zonas familiares como Malibú Beach y Baby Olas, además de atracciones de alta adrenalina como Batman: La Sombra del Murciélago, Black Manta o Wonder Woman: El Lazo Mágico.

3. Festivales del Verano

Noches del Botánico

Se trata de un festival ecléctico que se celebra hasta finales de julio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense, combinando música indie, jazz, flamenco y pop en un entorno natural único. María Becerra, Love of Lesbian o John Legend son algunos de los artistas que están en el cartel de este año.

A Summer Story

La edición de A Summer Story 2026 es especialmente importante porque celebra su X Aniversario. Este festival de música electrónica tendrá lugar los días 19 y 20 de junio de 2026 en su recinto habitual, la Ciudad del Rock en Arganda del Rey, Madrid. Este año sus platos fuertes son David Guetta y Armin van Buuren, entre muchos otros como Jamie Jones, Meduza o Nicky Romero.

Gildas en la Casa de Campo de Madrid

La primera ruta de spritzes y gildas gratis en la Casa de Campo | El Escaparate

La Casa de Campo da la bienvenida al verano con la primera ruta de spritzes y gildas de Madrid, una propuesta que se celebrará todos los fines de semana de junio junto al lago. Por 7 euros, los asistentes podrán disfrutar de un spritz acompañado de una gilda gratuita en algunos de los bares más emblemáticos de la zona, como Café del Río, Café del Lago, Taberna del Lago y Villa Verbena.

Restaurantes que visitar en junio

Benares

Benares Madrid invita a descubrir su terraza en pleno barrio de Chamberí, un espacio rodeado de vegetación donde disfrutar al aire libre de la auténtica gastronomía india. Ubicado en la calle Zurbano, este restaurante, único establecimiento indio de la península presente en la Guía Michelin y la Guía Repsol, ofrece una experiencia basada en recetas tradicionales, cócteles de autor y una carta pensada para compartir. Con la llegada del verano, su terraza se consolida como uno de los rincones más atractivos de Madrid para quienes buscan una propuesta gastronómica diferente en un entorno elegante y tranquilo.

Makáá

Este año, el hotel Thompson Madrid y el Grupo Lamucca han inaugurado Makáá, su nuevo restaurante ubicado en el rooftop del hotel, una propuesta gastronómica que apuesta por la cocina a la brasa y el protagonismo del producto. Con una carta que combina verduras, pescados y carnes cocinados al fuego, el espacio busca ofrecer una experiencia mediterránea y relajada con vistas privilegiadas al centro de Madrid. El proyecto se completa con un diseño firmado por Patricia Bustos y un cuidado paisajismo que transforma la azotea en un entorno acogedor y lleno de vegetación, convirtiendo a Makáá en uno de los nuevos destinos gastronómicos de la capital.

Li-Onna

Li-Onna, el restaurante japonés con alma latina ubicado en el barrio madrileño de Salamanca, pone el foco esta temporada en el atún rojo a través de una selección de platos que exploran sus diferentes cortes y matices. Desde el akami, más magro, hasta el chū-toro y el toro

, más grasos y untuosos, la propuesta incluye elaboraciones como tostadas, tacos, tartares, sashimis y rolls que combinan técnica japonesa, creatividad y guiños latinos. Con esta carta, el restaurante reafirma su apuesta por la calidad del producto, la estacionalidad y una experiencia gastronómica centrada en resaltar el sabor y las texturas de uno de los ingredientes más valorados de la cocina japonesa.

Pucará

Con motivo del Día Internacional del Ceviche, que se celebra el 28 de junio, Pucará Barra Peruana, Pucará Orígenes y Marzeah Taberna han unido fuerzas para crear "Ceviche Vergara 200-202", una edición especial disponible durante todo el mes de junio. El plato, elaborado por los chefs Carlos Chacón y Sergio Guijarro, combina la tradición peruana con una visión contemporánea a través de una receta elaborada con trucha de los Picos de Europa madurada en alga kombu y dos leches de tigre diferentes. La propuesta podrá degustarse en los tres locales de la calle Príncipe de Vergara y forma parte de una celebración que pone en valor uno de los platos más icónicos de la gastronomía peruana, protagonista habitual de la carta de Pucará en sus múltiples versiones.

OME

Restaurante ŌME | Suite

ŌME, el restaurante de cocina mexicana contemporánea ubicado en el barrio de Salamanca, ha lanzado TacŌMEkase, una nueva experiencia gastronómica que convierte al taco en el protagonista de un recorrido de seis pases inspirado en los paisajes, sabores y tradiciones de México. Dirigida por el chef Roberto Ortiz Blanco, la propuesta se basa en un proceso artesanal de nixtamalización del maíz y en una cuidada selección de ingredientes de temporada para reinterpretar uno de los grandes símbolos de la gastronomía mexicana desde una perspectiva contemporánea. Disponible en la exclusiva Barra ŌMEkase, la experiencia busca combinar tradición, técnica e innovación en un formato íntimo y limitado.