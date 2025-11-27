La experiencia inmersiva de Avatar llega a Madrid: Descubre todo el recorrido, precio de las entradas y más

Una manera de adentrarse en los mundos de las películas que consumimos es a través de las experiencias inmersivas, que nos hacen sentir parte del universo, como por ejemplo la experiencia del Juego del Calamar, donde eras un jugador más. En este caso, no serás un jugador más: ¡serás todo un Na'vi!

Avatar: The Experience Madrid se encuentra en el Espacio Ibercaja Delicias y está inspirada en el fenómeno mundial ganador de un Oscar. Con más de 2,6 millones de visitantes en todo el mundo, hace una parada en la capital, ofreciendo a todas las edades la oportunidad de vivir esta experiencia inmersiva por un precio aproximado de 18 euros y hay descuentos con Fever.

El recorrido, de aproximadamente 50 minutos, está dividido en nueve salas inmersivas. Comienza en el Centro de Bienvenida de la Fundación de Investigación de Pandora, donde se explica la misión de los visitantes: comprender y ayudar a preservar el frágil y hermoso ecosistema de Pandora.

Después llega el Pabellón de Biotecnología RDA, donde la ciencia se mezcla con la narrativa: en la estación "Avatarízate" tu rostro se transforma en un Na'vi y puedes conocer los trajes AMP usados en investigación ecológica. En el Bosque Bioluminiscente, la flora y fauna brillan al caer la noche. En The Rookery, los visitantes pueden interactuar con un banshee a tamaño real y volar digitalmente sobre las Montañas Aleluya. El Árbol de los Espíritus invita a conectar con Eywa y reflexionar sobre la protección de la cultura y la naturaleza de Pandora.

Además, al finalizar la experiencia, podrás llevarte un recuerdo a casa con merchandising exclusivo de Avatar, desde peluches hasta objetos de colección.

¿Te la vas a perder?