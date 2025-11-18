Ya puedes comprar las entradas para Naviluz 2025, el autobús para ver las luces de Navidad de Madrid

Vuelve un año más a Madrid el famoso autobús navideño Naviluz, que en estas fiestas recorre las calles más emblemáticas de la ciudad para que sus pasajeros disfruten de cada monumento y de las luces que adornan Madrid, convirtiendo este viaje en una experiencia inolvidable.

Este fin de semana Madrid se llena de espíritu navideño, de luces y de adornos, y no iba a ser menos el bus más especial de esta época del año. Nos ofrece un recorrido de casi una hora donde podemos disfrutar de toda la decoración madrileña, y ya han hecho oficiales los precios, horarios y fechas de esta Navidad 2025.

El encendido de las luces de Navidad dará la bienvenida a Madrid el sábado 22 de noviembre. Por lo tanto, los autobuses se pondrán a funcionar a partir del día 23 hasta el 6 de enero, finalizando con la festividad de los Reyes Magos. El horario estará previsto para todos los días desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, con la frecuencia de los viajes cada quince minutos.

El precio de los billetes para adultos (edades de 12 a 64 años) tiene un coste de 15 euros, mientras que las entradas para los más pequeños y mayores de 65 tienen un coste reducido de 7,5 euros. Los bebés y niños de hasta 6 años tienen la entrada gratuita.

El recorrido

Comienza en la calle Felipe IV, cerca del Museo del Prado, y se dirige por lugares emblemáticos de Madrid como Serrano, la Puerta de Alcalá, la Plaza de Cibeles, la Gran Vía y la calle Alcalá, pasando también por zonas céntricas como la Plaza de Cánovas del Castillo, donde finaliza el trayecto. Durante aproximadamente 50 minutos, los pasajeros disfrutan de las luces navideñas más icónicas de la ciudad, con paradas pensadas para fotografiar los puntos más representativos y festivos del alumbrado madrileño.