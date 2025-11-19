TE LO CONTAMOS
El tren histórico de los Reyes Magos vuelve a Madrid: fechas, precios y todo lo que debes saber
Las fechas señaladas de Navidad se aproximan y la lista de planes se hace cada vez más extensa, tal como la lista de deseos que enviábamos a los Reyes Magos cuando éramos pequeños. Melchor, Gaspar y Baltasar regresan para recoger las cartas de los más pequeños de la familia.
Madrid se llena de planes propios de la época, como el alumbrado de Navidad que comienza este fin de semana; el mercado navideño de la Plaza Mayor, típico de todos los años; los parques temáticos y, por supuesto, los tres personajes tan importantes de estas fechas: los Reyes Magos, que traen ilusión y magia a todos.
El tren histórico vuelve un año más con una experiencia inmersiva donde los niños podrán entregar su carta con los deseos. Habrá animación a bordo, con la participación de pajes reales, globoflexia y pintacaras, para crear un recuerdo inolvidable del momento. Además, se entregan obsequios como billetes conmemorativos para llevar a casa y recordar ese día con mucha ilusión.
El tren comenzará a operar del 20 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. Hay algunos días seleccionados, como el 25 de diciembre y el 1 de enero, en los que no estará en funcionamiento. El recorrido dura alrededor de una hora y quince minutos, y pasa por lugares míticos de la ciudad como la Casa de Campo y el Monte de El Pardo. El punto de salida es la estación de Príncipe Pío.
En cuanto a los precios, pueden variar según la fecha, pero para adultos son 16 euros, para niños hasta 11 años12 euros y, en días especiales, la tarifa es única: 18 euros, como por ejemplo el 5 de enero. Se recomienda comprar los billetes a través de empresas de transporte como Alsa y con varios días de antelación, ya que las entradas son limitadas.
¿Te animas a vivir una experiencia única con los Reyes Magos de Oriente?
