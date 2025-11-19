El tren histórico de los Reyes Magos vuelve a Madrid: fechas, precios y todo lo que debes saber

Madrid se llena de planes propios de la época, como el alumbrado de Navidad que comienza este fin de semana; el mercado navideño de la Plaza Mayor, típico de todos los años; los parques temáticos y, por supuesto, los tres personajes tan importantes de estas fechas: los Reyes Magos, que traen ilusión y magia a todos.

El tren histórico vuelve un año más con una experiencia inmersiva donde los niños podrán entregar su carta con los deseos. Habrá animación a bordo, con la participación de pajes reales, globoflexia y pintacaras, para crear un recuerdo inolvidable del momento. Además, se entregan obsequios como billetes conmemorativos para llevar a casa y recordar ese día con mucha ilusión.

El tren comenzará a operar del 20 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. Hay algunos días seleccionados, como el 25 de diciembre y el 1 de enero, en los que no estará en funcionamiento. El recorrido dura alrededor de una hora y quince minutos, y pasa por lugares míticos de la ciudad como la Casa de Campo y el Monte de El Pardo. El punto de salida es la estación de Príncipe Pío.

En cuanto a los precios, pueden variar según la fecha, pero para adultos son 16 euros, para niños hasta 11 años12 euros y, en días especiales, la tarifa es única: 18 euros, como por ejemplo el 5 de enero. Se recomienda comprar los billetes a través de empresas de transporte como Alsa y con varios días de antelación, ya que las entradas son limitadas.

¿Te animas a vivir una experiencia única con los Reyes Magos de Oriente?