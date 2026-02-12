Así es El Hierro, el destino más desconocido de Canarias

Las islas Canarias son bastante conocidas, especialmente por su clima cálido durante todo el año, pero no todas ellas tienen la misma popularidad. Mientras que la mayoría de viajeros eligen Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote, El Hierro no recibe tantos visitantes. Pero te adelantamos algo: es como un pequeño tesoro bañado por el Atlántico en el que descubrir paisajes volcánicos, bosques preciosos y piscinas naturales increíbles.

Se trata de la isla más occidental del archipiélago, así como de la más pequeña y menos poblada de todas. Pero lo cierto es que no por ello tiene menos encanto. Al revés: al ser mucho más tranquila, permite disfrutarla sin agobios y con mucha más calma. Precisamente eso es lo que transmite El Hierro, paz y desconexión en un punto del planeta repleto de naturaleza.

Moldeada por volcanes y el Atlántico, El Hierro cuenta con acantilados espectaculares, coladas de lava petrificada y calas naturales en las que el océano golpea con fiereza. Eso en la costa, porque la realidad es que se trata de una isla llena de contrastes. En el interior, este pedazo de tierra esconde pastos de colores verde intenso, que un poco más allá se convierten en paisajes prácticamente lunares.

Así, dicho de forma genérica, puede que no acabes de imaginarte la isla. Por ello, queremos hablarte de lugares concretos como El Golfo, un enorme valle semicircular formado por el colapso de un antiguo volcán. Sin duda, es un lugar que no puede faltar en tu itinerario si te aventuras a descubrir El Hierro.

El Hierro | Pixabay

En tu plan de viaje, además, tampoco pueden faltar rincones como el mirador de la Peña, desde el que se obtienen unas vistas fabulosas de los cultivos de piña tropical de la isla, así como del mar azul.

Asimismo, ahora que volvemos a hablar de agua, llega el turno de nombrar algunas de las piscinas naturales de aguas cristalinas que se reparten por esta isla Canaria. En ella no hay grandes playas de arena, pero la realidad es que no hacen ninguna falta; el Charco Azul, La Maceta o el Charco de Los Sargos son más que suficientes para darse un baño y disfrutar de la buena temperatura de esta zona del sur del mapa.

¿Que a ti te va más la aventura? Pues entonces puedes practicar buceo en La Restinga para contemplar su magnífica biodiversidad. O adentrarte en el Bosque de El Sabinar y fotografiar sus árboles inclinados. Como ves, las posibilidades son infinitas, y es que El Hierro es una isla desconocida pero que te puede encantar.