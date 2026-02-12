Retrasar o adelantar el vuelo gratis: La nueva ventaja de Iberia Express en las Islas Canarias y Baleares

En Viajestic siempre estamos buscando los mejores trucos, consejos e incluso ventajas para que tus próximos viajes salgan más baratos. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de la nueva herramienta para ahorrar dinero en los hoteles.

Y ahora Iberia Express da un paso más para que sus clientes en las rutas con Canarias y Baleares le saquen el mayor partido al "puente aéreo" que está tendiendo con ambos archipiélagos: la aerolínea ofrecerá este verano hasta 360 vuelos semanales entre Canarias y Madrid y más de 250 vuelos semanales con Baleares, con horarios que cubren todas las franjas horarias y permiten las conexiones más eficientes.

Iberia Express suma ahora a su puente aéreo entre Madrid y ambos archipiélagos un nuevo servicio denominado "Mueve tu vuelo" que aporta mayor flexibilidad, pues permite a los clientes que, en el mismo día de su vuelo, puedan adelantar o retrasar el horario, sin coste adicional, y hasta dos horas antes de su reserva original. Este nuevo servicio está incluido en las tarifas Balear Flex, Balear Plus, Balear Business Plus y Balear Business Flex; así como en las Canary Flex, Canary Plus, Canary Business Plus y Canary Business Flex.

Iberia Express | iStock

El cambio de horario se puede realizar en los mostradores de facturación del aeropuerto o desde la propia web de la aerolínea, en el apartado "Mis vuelos", lo que supone mucha más comodidad y agilidad para residentes y viajeros frecuentes a Canarias y Baleares.

Si el cliente ya había realizado el check‑in para su vuelo original, no deberá repetirlo y solo tendrá que descargar automáticamente la nueva tarjeta de embarque. Los extras añadidos al vuelo (como equipaje o embarque prioritario) se mantienen en el nuevo vuelo, mientras que la asignación de asiento puede variar en función de la disponibilidad.

Mueve tu Vuelo está disponible en las rutas con Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Mallorca, Ibiza y Menorca en las que Iberia Express ofrece un volumen considerable de frecuencias diarias para que este servicio sea interesante para sus clientes.