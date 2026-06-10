The Black Mirror Experience llega a Madrid: la aventura de realidad virtual que te convierte en el protagonista de la serie

¿Te imaginas ser el protagonista de un episodio de Black Mirror? Desde ya, los seguidores de la aclamada serie de ciencia ficción tienen la oportunidad de descubrirlo en Madrid. Espacio Delicias acoge The Black Mirror Experience, una experiencia inmersiva que invita a los visitantes a formar parte de una historia completamente nueva ambientada en el inquietante universo creado por Charlie Brooker.

La propuesta, que ya ha recibido una mención especial del jurado en la Competición Inmersiva del Festival de Cannes, combina realidad virtual, tecnología de última generación y una narrativa interactiva para sumergir a los participantes en un futuro tan fascinante como inquietante.

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Una historia inédita dentro del universo Black Mirror

A diferencia de un escape room o de un espectáculo tradicional, The Black Mirror Experience plantea una aventura híbrida en la que los visitantes interactúan tanto con escenarios físicos como digitales. La experiencia está diseñada para grupos de hasta seis personas y no requiere haber visto previamente la serie.

Todo comienza con una invitación para conocer las instalaciones de Phaethon, una ficticia empresa tecnológica que presenta su último gran avance: Life Agent, un revolucionario asistente de inteligencia artificial diseñado para hacer la vida más fácil. Sin embargo, como suele ocurrir en el universo Black Mirror, las cosas no tardarán en tomar un rumbo inesperado.

Durante 60 minutos, los participantes deberán enfrentarse a situaciones que exploran nuestra creciente dependencia de la tecnología y las consecuencias que pueden tener las decisiones tomadas en un mundo cada vez más gobernado por la inteligencia artificial.

Una experiencia premiada internacionalmente

La aventura ha sido desarrollada por la compañía barcelonesa Univrse, especializada en experiencias de realidad virtual multiusuario, en colaboración con Banijay Live Studio, división encargada de transformar algunas de las franquicias audiovisuales más populares del mundo en experiencias inmersivas.

El proyecto ha sido reconocido por el Festival Internacional de Cine de Cannes, donde obtuvo un Premio Especial del Jurado por su innovadora manera de integrar tecnologías inmersivas y nuevas formas de narración.

Dónde está, entradas y horarios

La experiencia se desarrolla en Espacio Delicias (Paseo de las Delicias, 61, Arganzuela), uno de los grandes centros de ocio inmersivo de Madrid. Está abierta a mayores de 12 años y puede disfrutarse en grupos de hasta seis participantes.

Entradas:

De miércoles a viernes: desde 17 euros

Sábados y domingos: desde 18,8 euros

Horarios: