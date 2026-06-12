Formentera también mira al cielo

En Formentera saben que no solo su tierra y sus playas merecen la pena, también su cielo y por eso organizan un ciclo de divulgación titulado precisamente así: Formentera Mira al Cielo; este evento ofrece a los amantes del astroturismo la oportunidad de vivir una experiencia única y excepcional en esta isla pitusa ¿cómo? Mirando al cielo balear a través de telescopios de alta resolución.

Imagen de la luna en Formentera | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Formentera es, desde el año 2023, un Destino Starlight, es decir, un destino especialmente recomendado para disfrutar del astroturismo, solo por eso ya merece la pena viajar hasta Formentera para disfrutar no solo de sus pueblos, playas, mercados y rica gastronomía sino también de su cielo pero además, en el marco del evento Formentera Mira al Cielo, podremos disfrutar especialmente de ese cielo ¿cuándo y dónde concretamente? Toma buena nota de las fechas y lugares:

Los lugares elegidos son dos, el Molí Vell de la Mola y el Centro de Interpretación Can Marroig; en el primer enclave el objetivo es la luna mientras en el segundo lo es el espacio profundo; en cuanto a las fechas son estas: los días 21 de junio, julio, agosto y septiembre en el Molí Vell de la Mola y los días 12 de junio, 10 de julio 12 de septiembre y 9 de octubre en el Centro de Interpretación Can Marroig.

Astroturismo en Formentera | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Un matiz importante: dado que la observación del cielo depende siempre de las condiciones meteorológicas, estas fechas podría cambiar; lo cierto es que viajar disfrutando del astroturismo tiene sus riesgos salvo que elijas destinos como La Palma o Tenerife donde te elevas montaña arriba y dejas el mar de nubes debajo para que no te impida gozar del cielo. Ahora bien, si te pones Formentera por destino, tienes aseguradas demasiadas cosas buenas ligadas a lo natural y a las tradiciones baleares como para jugártela con su cielo (aunque también es cierto que en pleno verano los días luminosos están prácticamente asegurados).