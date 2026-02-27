El desfile de San Patricio 2026 en Madrid ya tiene fecha: más de 600 gaiteros de toda España

Turismo de Irlanda celebra un año más en Madrid la Semana de Irlanda, un completo programa de actividades en torno al Día de San Patricio (17 de marzo) que pone en valor la cultura irlandesa y su conexión con las raíces celtas de España.

La cuarta edición se celebrará del 10 al 17 de marzo de 2026, con una agenda repleta de conciertos, danza, literatura, cine y gastronomía. El gran broche final será el ya popular desfile de San Patricio por el centro de la capital, previsto para el sábado 14 de marzo.

Calendario Marzo San Patricio | iStock

El gran desfile de San Patricio en Madrid

El momento culminante de la semana llegará el sábado 14 de marzo a las 17:00 horas. El desfile arrancará en el edificio Metrópolis y recorrerá la Gran Vía hasta la Plaza de España, con el objetivo de consolidarse como una cita al nivel de ciudades como Nueva York, Londres o Dublín.

Impulsado por el músico Bras Rodrigo, el desfile reunió el año pasado a más de 600 gaiteros de toda España. En esta edición volverán a sumarse gaiteros, animadores, grupos de danza, asociaciones deportivas y numerosos participantes. La jornada concluirá con un concierto en la plaza de Callao.

San Patricio | iStock

La 'Green Vía' y música celta en el Metro

La programación arrancará el martes 10 de marzo con la transformación de la estación de Metro de Gran Vía en la 'Green Vía’'. Durante toda la semana, el espacio estará ambientado para la ocasión y acogerá actuaciones diarias de música y baile celta.

El vestíbulo contará con bailarinas y músicos de la University College Dublin (UCD), que actuarán al estilo busking (callejero).

Literatura irlandesa en Matadero, Lavapiés y el Ateneo

La literatura también tendrá un papel destacado en la programación:

11 de marzo (19:30 h) : lectura y charla bilingüe con la autora Eimear McBride y el editor Enrique Redel en la Casa del Lector (Matadero), organizada por la librería Desperate Literature.

: lectura y charla bilingüe con la autora Eimear McBride y el editor Enrique Redel en la Casa del Lector (Matadero), organizada por la librería Desperate Literature. 12 de marzo (19:30 h): Circuito lector de literatura irlandesa en la Librería Párenthesis (Lavapiés).

Circuito lector de literatura irlandesa en la Librería Párenthesis (Lavapiés). 17 de marzo: doble lanzamiento de poesía gallega y asturiana traducida al inglés por Keith Payne (Skein Press). Ese mismo día, a las 19:00 h, el Ateneo de Madrid acogerá una lectura de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift con motivo del 300º aniversario de su publicación.

Cine y charlas para descubrir Irlanda

El cine irlandés también estará presente con dos proyecciones:

11 de marzo en La Casa de Vacas (Retiro)

en La Casa de Vacas (Retiro) 13 de marzo en el Cine Doré (Filmoteca Española)

Además, habrá propuestas para quienes quieran conocer mejor el país: