Fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025: Programa con todos los conciertos gratis

San Sebastián de los Reyes ya calienta motores para sus fiestas en honor al Cristo de los Remedios, que se celebraran del 24 al 31 de agosto. Como cada año, la programación combina actividades religiosas, encierros, cultura y sobre todo, música. En esta edición, los conciertos serán protagonistas con casi 20 actuaciones repartidas entre el Auditorio Municipal Adolfo Conde y la plaza de la Constitución. Todos ellos serán gratuitos, hasta completar aforo y no será necesario retirar entrada previamente.

En el Auditorio Municipal Adolfo Conde, la música arranca con fuerza y seguirá durante toda la semana con estilos para todos los gustos: desde la electrónica de DJ Nano y Abel The Kid, hasta la energía de Rulo.

• Domingo 24 de agosto: DJ Nano y Abel The Kid a las 23:00 horas

• Lunes 25 de agosto: Isabel Aaiún a las 23:00 horas

• Martes 26 de agosto: Tributo a Leño a las 22:00 horas / Medina Azahara a las 23:00 horas

• Miércoles 27 de agosto: Álvaro García a las 22:30 horas / Gonzalo Hermida a las 00:20 horas

• Viernes 29 de agosto: Rulo y la Contrabanda a las 23:00 horas

• Sábado 30 de agosto: Pignoise a las 23:00 horas

• Domingo 31 de agosto: Drilo Rock a las 19:00 horas

En la Plaza de la Constitución, el ambiente se volverá mas cercano y familiar con artistas que apuestan por el flamenco, el pop español y sonidos festivos. Entre los nombres mas destacados esta María Parrado, ganadora de la Voz Kids.

• Lunes 25 de agosto: Los Bomberay a las 13:00 horas / Diego Crespo a las 21:00 horas

• Martes 26 de agosto: Kiki Morente a las 13:00 horas

• Miércoles 27 de agosto: María Parrado a las 13:00 horas / Paco del Pozo a las 22:00 horas

• Jueves 28 de agosto: MetroPop a las 13:30 horas

• Viernes 29 de agosto: Andrea Villalba a las 13:00 horas / Marmaol Poprock a las 21:30 horas

• Sábado 30 de agosto: Rubén Madrid a las 13:00 horas

• Domingo 31 de agosto: Los Inspectores a las 13:00 horas